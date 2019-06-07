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Fırtınanın yıktığı ağaç, uyuşturucu laboratuvarını ortaya çıkardı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.06.2019 10:38 | Son Güncelleme

Hollanda’da, fırtınanın yıktığı ağaç sayesinde ülke tarihinin en büyük uyuşturucu laboratuvarlarından birinin tespit edildiği belirtti.

Fırtınanın yıktığı ağaç, uyuşturucu laboratuvarını ortaya çıkardı

Dutch News’un aktardığına göre, Hollanda’nın güneybatısındaki Zelanda ilindeki Oud-Vossemeer şehrinde geçtiğimiz gece fırtına bir ağaç yıktı. Sabah ağacı yoldan kaldırmaya çalışan yerel sakinler garip bir koku duydu ve kokunun yakındaki bir hangardan geldiğini tespit etti. Yapılan inceleme sonucu hangarın kokain laboratuvarı olduğu ortaya çıktı.

Arama çalışmaları sırasında kimse gözaltına alınmadı, çünkü laboratuvarda çalışan uyuşturucu tacirleri polis gelmeden kaçmayı başardı.

Polis, söz konusu yerine ülke tarihinin en büyük uyuşturucu laboratuvarlarından biri olduğunu kaydediyor. Laboratuvardaki uyuşturucu ve hammadde hacmi henüz bilinmiyor, çünkü inceleme çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda fırtına uyuşturucu Laboratuvar

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