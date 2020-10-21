HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Hollanda'da kadınlara zorunlu askerlik: Prenses de gidecek

Hollanda'da kadınlara zorunlu askerlik: Prenses de gidecek

İLGİNÇ HABERLER  | 21.10.2020 09:30 | Son Güncelleme

Hollanda'da hükümet, bu hafta itibarıyla cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla 17 yaşını dolduran kadınlara, ihtiyaç duyulması halinde zorunlu askerlik yapacaklarını belirten celp belgesi gönderileceğini bildirdi.

Hollanda'da kadınlara zorunlu askerlik: Prenses de gidecek

Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld, kişisel twitter hesabından yaptığı görüntülü açıklamada bu hafta itibarıyla 17 yaşına giren 2003 doğumlu tüm genç kadınlara askerlik celbi gönderileceğini kaydetti.

Bakan Bijleveld açıklamasında kararın cinsiyet eşitliği kapsamında alındığını belirterek, "Kadın ve erkekler eşit haklara sahip olduğu gibi eşit yükümlülüklere de sahiptir." ifadesini kullandı.

Şu an kadınların orduya katılmasının gerekmediğini söyleyen Bakan Bijleveld, "Ama gelecekte ne olur bilinmez. Ülkemizin güvenliği tehdit altında olursa, bütün yükümlüler silah altına alınabilir." dedi.

Askerlik celp belgelerinde, kadınların profesyonel askerlik görevlerine başvurabileceklerine de yer verilecek.

1997'de zorunlu askerlik yükümlülüğü kaldırılan Hollanda'da 2018 yılında yürürlüğe giren yasayla yükümlüler silah altına alınmayarak gerekli durumlarda Hollanda dışında savaşmak üzere ordu listesine kaydediliyor.

Uygulama her ne kadar kadar kağıt üzerinde gözükse de olası bir savaş durumunda 45 yaşın altındaki yükümlüler silah altına alınabilir.

PRENSES AMALIA'YA DA CELP GİDECEK

Hollanda medyasında yer alan habere göre karar kapsamında askerlik celbi gönderilecek 100 bin Hollandalı genç kadın arasında, Hollanda Kralı Williem Alexander'in kızı ve Hollanda tahtının varisi Prenses Amalia da bulunuyor.

Haberde Hollanda Devlet Bilgilendirme Dairesi RVD'nin Hollanda Devlet Kanalı NOS'a yaptığı açıklamaya yer verilerek Prenses Amalia'nın celp kağıdının ardından ne şekilde hareket edeceğinin bilinmediği aktarıldı.

KADINLARIN ASKERE ÇAĞRILMASI

Eski Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis-Plasschaert, 2017 yılında eşitlik ilkesi gereği ihtiyaç halinde uygulanan zorunlu askerlik yükümlülüğünün sadece erkekleri kapsamasına itiraz etmişti.

Bakan Hennis-Plasschaert zorunlu askerliğin Hollandalı kadınlar için de uygulanmasını istemişti.

Hollanda Parlamentosu ise kadın-erkek eşitliği kapsamındaki yasayı değiştirerek, zorunluk askerlik uygulamasına kadınları da dahil etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı? Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Muhteşem! Uzaydan görüntülendiMuhteşem! Uzaydan görüntülendi
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
Türkiye'den 2 yeni NAVTEX hamlesi
Türkiye'den 2 yeni NAVTEX hamlesi
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Naci Görür açıkladı! İşte İstanbul'da en riskli deprem yerleri!
Naci Görür açıkladı! İşte İstanbul'da en riskli deprem yerleri!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Diğer Haberler
Kutup ışıkları uzaydan böyle görüntülendi
Muhteşem! Uzaydan görüntülendi
Atasözü tersine döndü: Beslemediği karga gözünü oydu
Atasözü tersine döndü: Beslemediği karga gözünü oydu
15 yıldır komadaki "uyuyan prensin" ilk kez parmaklarını oynattığı video viral oldu
15 yıldır "uyuyan prens" ilk kez parmaklarını oynattı
Müşteri, seks robotunun kız arkadaşı olmasını istedi
Müşteri, seks robotunun kız arkadaşı olmasını istedi
Antalya'da gülümseten anlar! Tekneyle yarıştılar
Antalya'da gülümseten anlar! Tekneyle yarıştılar
NASA tarihi görev için geri sayıma geçti! 101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor
NASA tarihi görev için geri sayıma geçti!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.