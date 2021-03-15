Hollanda'da karantina karşıtı gösteriler!

Hollanda'nın Lahey kentinde toplanan göstericiler, seçimlere üç gün kala başta sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere Covid-19 tedbirleri sebebiyle geçici Hollanda hükümetini protesto etti.

Atlı ve zırhlı polisler, göstericilere polis köpekleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

Göstericiler, ellerinde "Sevgi ve Özgürlük: Diktatörlüğe Hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Hollanda polisi Twitter'den yaptığı açıklamada, gösterinin izinsiz olduğunu ve grubun alandan ayrılmayı reddetmesi üzerine müdahale edildiğini belirtti.

Alanda bulunabilecek maksimum kişi sayısına ulaşıldığı gerekçesiyle Lahey kentine gelen tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Hollanda'da polis, Covid-19 ile mücadele için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı 23 Ocak'tan bu yana yapılan protestolara sert şekilde müdahale etmiş ve yüzlerce göstericiyi gözaltına almıştı.

Hollanda'da 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde protestolar sürerken seçimlere toplam 37 parti katılacak.

