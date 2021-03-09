Hollanda'da korona deneyi: 1300 kişi doyasıya eğlendi

Amsterdam'da salgın nedeniyle hafta sonları barlar ve eğlence mekanlarının kapalı olmasına rağmen Ziggo Dome adlı gece kulübünde yaklaşık bin 300 kişi dans pistinin "tozunu attırdı".

Tamamıyla yasal olan etkinlik aslında hükümetin atacağı normalleşme adımlarına yön verecek bir deney. Yetkililer beş gruba ayırdıkları kişilerin bazılarını yüz maskesi takmak zorunda bıraktı. Diğerlerindense olabildiğince bağırmaları ve dans etmeleri istendi.

Katılımcıların tümünün üzerine yerleştirilen alıcılar diğer kişilerle ne kadar temas halinde olduklarını kaydetti.

'Eğlenceli deney'e katılmak için istenen tek şart ise 48 saat öncesinde Covid-19 testi yaptırmak ve negatif çıkmaktı. Bir de kutlamadan beş gün sonra katılımcıların aynı testi tekrar yaptırması zorunlu kılındı.

PROJEYE BÜYÜK İLGİ

Hükümet ve eğlence sektörü tarafından ortak hayata geçirilen projenin bir parçası olan etkinlik, gece mekanlarında çok sayıda kişinin güvenli şekilde toplanıp toplanamayacağını test etmeyi amaçlıyor.

Birkaç hafta sonra alınacak sonuçların, hükümetin salgın sonrasında atacağı normalleşme adımlarını etkileyeceği ifade ediliyor.

Projeye ise halk yoğun talep göstermiş durumda.

17 bin kişilik bir kapasiteye sahip Ziggo Dome’a gitmek için toplamda 180 bin kişinin başvuruda bulunduğu açıklandı.

