HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören Türk vatandaşı Türkiye'ye nakledildi

Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören Türk vatandaşı Türkiye'ye nakledildi

11.02.2021 01:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hollanda'da koronavirüs tedavisi gören Türk vatandaşı Türkiye'ye nakledildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Türk vatandaşı Selahattin Kandaz'ın tedavisine devam edilmek üzere Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Amsterdam'da Kovid-19 tedavisi gören vatandaşımız, hemşehrimiz Selahattin Kandaz’ı tedavisine devam edilmek üzere ambulans uçakla ülkemize getiriyoruz. Ambulans uçağımız, Amsterdam Schiphol Havalimanı'ndan yola çıkıyor. Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında yaşayan vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'ye dönüşünü koordine ederek, Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunu gerçekleştirmişti.

Bakanlık, diğer bakanlıklarla koordinasyon içinde 141 ülkeden 100 binin üzerinde Türk vatandaşını Türkiye'ye getirmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Oktar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler
Akdeniz’de nadir görülen ‘ay balığı’ Adana’da ağlara takıldıAkdeniz’de nadir görülen ‘ay balığı’ Adana’da ağlara takıldı
Hucurat suresinin anlamı ve faziletiHucurat suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 10 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 10 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

İbo Show'da kriz! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı

İbo Show'da kriz! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

Gram altında orta vadede hedef 485 TL!

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

ABD'den S-400 ve yaptırım açıklaması

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan çok sert açıklama: Rumlar Maraş’ı unutsun

Oktay'dan çok sert açıklama: Rumlar Maraş’ı unutsun

Son dakika! MSB: Pençe Kartal-2 harekatında 2 asker şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: 2 askerimiz şehit oldu

Otoyolda can pazarı! Kağıt gibi ayrılan bu araçtan sağ kurtuldu

Otoyolda can pazarı! Kağıt gibi ayrılan bu araçtan sağ kurtuldu

Akdeniz’de nadir görülen ‘ay balığı’ Adana’da ağlara takıldı

Akdeniz’de nadir görülen ‘ay balığı’ Adana’da ağlara takıldı

Uyuşturucu fabrikasına çevrilen ev polisleri bile şaşırttı

Operasyon düzenleyen polisler bile şaşırdı! Ev değil fabrika

İmamoğlu'ndan 'İBB'ye zabıta alımı' paylaşımı: Kimsenin dayısı yok, liyakat var

İmamoğlu'ndan 'İBB'ye zabıta alımı' paylaşımı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.