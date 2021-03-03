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  4. Son Dakika: Hollanda'da Kovid-19 test merkezi yakınında patlama

Son Dakika: Hollanda'da Kovid-19 test merkezi yakınında patlama

03.03.2021 12:17 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Hollanda'da Kovid-19 test merkezi yakınında patlama

Son dakika haberine göre Hollanda'nın kuzeyinde bulunan Bovenkardspel şehrindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test merkezinin yakınlarında bu sabah patlama meydana geldi.

Hollanda polisinin Twitter'dan yaptığı açıklamada, yerel saatle 06.55 sularında gerçekleşen patlamaya boru tipi bombanın sebep olduğu, saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Açıklamada, patlamanın etkisiyle test merkezinin camlarında hasar meydana gelirken, patlama sırasında test merkezinin henüz açılmadığı kaydedildi.

Patlamanın bombalı saldırı olduğundan ve test merkezinin hedef alındığından şüphelenen polis, çevrede başka patlayıcılar olabileceği şüphesiyle caddeyi trafiğe kapattı.

Aralık ayında da bazı Kovid-19 test merkezlerine yönelik benzer saldırılar olmuş, Urk Adası'ndaki bir test merkezi ateşe verilirken, Amsterdam ve Urmond şehirlerindeki test merkezlerinin camları kırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
patlama koronavirüs (Covid-19)

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