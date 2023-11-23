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Hollanda'da kritik seçim! Sandık çıkış anketine aşırı sağcı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi önde

23.11.2023 00:09 | Son Güncelleme:
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Hollanda'da düzenlenen erken genel seçimde, sandık çıkış anketine göre Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin 35 sandalye alarak seçimi kazanması bekleniyor. Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nin 23 sandalye kazanacağı tahmin ediliyor.

Hollanda'da kritik seçim! Sandık çıkış anketine aşırı sağcı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi önde

Hollanda’da düzenlenen erken genel seçimde yerel saatle 07.30'da başlayan oy verme işlemi 21.00'de sona erdi. Oy sayım işleminin başlamasının ardından Ipsos tarafından yayınlanan sandık çıkış anketine göre Geert Wilders liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin 35 sandalye alarak seçimi kazanması bekleniyor.

Ankete göre, Frans Timmermans liderliğindeki Yeşil İşçi İttifakı’nın 26 sandalye, Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nin 23 sandalye ve Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme’nin 20 sandalye kazanması bekleniyor.

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Başa baş giden seçimde sandalye sayılarının değişmesi beklenirken, birçok siyasi parti hükümeti kurma konusunda Wilders'la koalisyona katılmayacağını açıkladı. Göçmen karşıtı politikaları savunan Wilders, ülkenin Avrupa Birliği'nden ayrılması için referandum düzenlemek istiyor.

KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK

Resmi sonuçlar ise seçimlerin yapıldığı tarihten en erken 8 gün sonra açıklanacak. Sonuçların resmiyet kazanmasının ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak. En fazla milletvekili çıkaran partinin diğer partilere hükümet kurma teklifi götüreceği sürecin, günler, haftalar hatta aylar sürebileceği belirtiliyor. Ülkede daha önce hükümet 2021'deki seçimin ardından 229 günde kurulmuş, bu süreç 2017’de 225 gün, 1977'de 208 gün, 2012'de ise 54 gün almıştı.

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Son yıllarda sürekli koalisyon hükümetleriyle yönetilen ülkede, bir partinin hükümet kurabilmesi için parlamentodaki 150 milletvekilinden en az 76'sının desteğini alması gerekiyor.

YEŞİLGÖZ-ZEGERIUS, WILDERS İLE KOALİSYONA AÇIK

Ailesi Türkiye'den Hollanda'ya göç eden, geçici hükümetin Adalet ve Güvenlik Bakanı Yeşilgöz-Zegerius, İslam karşıtı ve aşırı sağcı Wilders liderliğindeki PVV ile koalisyona kapıları açık bırakıyor.
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Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte'nin liderliğinden sonra VVD'nin başına geçen Yeşilgöz-Zegerius, 2018'de VVD partisinden milletvekili olduğu dönemde, Hollanda Parlamentosunun, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanıyan tasarısını desteklemişti. Öte yandan Yeşilgöz-Zegerius, ülkede hukuk eğitimi olmayan ilk adalet bakanı olarak tarihe geçmişti.
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Hollanda'da VVD, CDA, D66 ve CU'den oluşan koalisyon hükümeti, göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle 7 Temmuz 2023'de istifa etmişti. (İHA-AA)

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