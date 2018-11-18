Bunun siyahilere yönelik ırkçılık unsuru taşıdığını savunan protestocular ile karşıt grup arasında yaşanan arbedede çok sayıda kişi yaralandı, polis bazı kişileri gözaltına aldı.

Hollanda'da "Noel Baba" festivalinde ırkçılık protestosu

Hollanda'da, bazı kentlerde düzenlenen festivallerde, Noel Baba'nın yardımcılarını temsili olarak canlandıran kişilerin yüzlerinin tamamen siyaha boyanması, siyahilere yönelik ırkçılık unsuru taşıdığı gerekçesiyle protesto edildi.

Hristiyan dünyasında önemli bir din adamı olarak kabul edilen ve zamanla "Noel Baba" olarak tanınan Aziz Nikola'nın Hollanda'ya gelişini kutlamak üzere düzenlenen festivallerde, azizin yardımlarının yüzlerinin tamamen siyaha boyanması, bunu protesto edenler ile karşıt görüşlü gruplar arasında gerginliğe neden oldu.

Bazı kentlerde protesto gösterileri, karşıt görüşlü gruplar tarafından engellenmeye çalışıldı, bazı yerlerde de güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Çok sayıda polisin görev yaptığı 18 kentteki gösterilerde, protestoculara karşı çıkan grupların taşkınlık çıkarması üzerine birçok kişi gözaltına alındı. Çıkan arbede sırasında çok sayıda gösterici de hafif yaralandı.

Bazı kentlerde güvenlik gerekçesiyle erken sona erdirilen protestolara katılan göstericiler, polis eşliğinde bölgeden uzaklaştırıldı.

Rotterdam kentindeki gösteride, Erasmus köprüsünde toplanarak yürüyüş yapan protestocular, "Kara Peter ırkçılık" ve "Siyah yüz, çocuk şenliği değil" yazılı dövizler taşıdı, "Kara Peter dışarı", "Daha fazla siyah yüz istemiyoruz" ve "Başbakan Rutte, utan" sloganları attı.

Yürüyüş esnasında yoldan geçen bir grup, göstericilerin üzerine yumurta ve havai fişek atarak saldırdı. Söz konusu grup ile göstericiler arasında çıkan kavgada, 2 kişi yaralandı.

Lahey'de ise göstericilerin yürüyüş yapmak için toplandığı alana gelen yaklaşık 50 kişilik bir grup ise polis tarafından uzaklaştırıldı. Polis, göstericilerin güvenliğini sağlayamayacağı gerekçesiyle yürüyüşü ve gösteriyi iptal etti.

Hristiyan dünyasında "Noel Baba" olarak bilinen Aziz Nikola'nın (Sinterklaas) Hollanda’ya gelişini anmak üzere düzenlenen festivallerde, azizin yardımcılarının yüzlerinin tamamen siyaha boyanması, son yıllarda ırkçılık ve ayrımcılığı çağrıştırdığı gerekçesiyle tartışmalara neden oluyor.

Hollanda Halk Kültür Merkezi tarafından, "korunması gereken bayramlar" listesine dahil edilen Noel Baba'nın gelişi, 1964 yılından bu yana törenlerle kutlanıyor.

Her yıl farklı bir şehirde törenlerle karşılanan temsili Aziz Nikola ve yardımcıları, 5 Aralık'a kadar birçok yeri gezerek çocuklara hediyeler dağıtıyor. Hollanda genelinde 5 Aralık'ta Noel Bayramı kutlanıyor.

Noel Baba festivallerinin başlaması ile ülkede ırkçılık tartışmaları da alevleniyor. Azizin temsili olarak yardımcılarını canlandıran kişilerin yüzlerinin tamamen siyaha boyanmasına karşı çıkan ve bunu "ırkçılık ve ayrımcılık" olarak değerlendiren insan hakları örgütleri, her yıl protesto gösterileri düzenliyor.

Bazı kentlerde ise ırkçılık tartışmalarının önüne geçilmesi amacıyla azizin yardımcılarının evlere bacadan girerek çocuklara hediyeler bıraktığı varsayımı üzerinden, bu kişilerin yüzlerinin sadece bir bölümü siyaha boyanıyor.