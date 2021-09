Hollanda'da oklu saldırı dehşeti! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı

Hollanda medyasında yer alan haberlerde, bir kişinin evinin balkonundan yoldan geçenlere Tatar yayı ile ok attığı belirtildi. Görüntülerde bir kişinin evinin balkonunda çevredekilere ok attığı görüldü.

Şüpheli Hollanda polisinin operasyonu ile yaralı olarak yakalandı. Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı açıklandı. Olayın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Öte yandan bir Twitter kullanıcısı ise söz konusu adamın fotoğrafını paylaşarak, ''Bizim küçük ülkemizde de deliler var, adam arbaletle insanlara ateş etti. 2 ölü ve bir ağır yaralı var. Aklı başında hiçbir insan böyle bir şey yapmaz, değil mi?'' ifadelerini kullandı.

There are lunatics in our little country too, the man shot at people with a crossbow. There are 2 dead and one seriously wounded. It is just bizarre, you would think this one had a psychosis. No sane person does something like that, does he?#almelo pic.twitter.com/m2bnxhVXXX