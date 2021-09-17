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  4. Hollanda'da oklu saldırı dehşeti! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı

Hollanda'da oklu saldırı dehşeti! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralı

17.09.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'nın batısındaki Almelo şehrinde meydana gelen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, saldırganla birlikte 2 kişi yaralandı. Saldırganın sosyal medya görüntülerinde tatar yayı kullanarak ok fırlattığı görüldü.

Hollanda medyasında yer alan haberlerde, bir kişinin evinin balkonundan yoldan geçenlere Tatar yayı ile ok attığı belirtildi. Görüntülerde bir kişinin evinin balkonunda çevredekilere ok attığı görüldü.

Şüpheli Hollanda polisinin operasyonu ile yaralı olarak yakalandı. Saldırıda 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı açıklandı. Olayın terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

''AKLI BAŞINDA İNSAN BUNU YAPMAZ''

Öte yandan bir Twitter kullanıcısı ise söz konusu adamın fotoğrafını paylaşarak, ''Bizim küçük ülkemizde de deliler var, adam arbaletle insanlara ateş etti. 2 ölü ve bir ağır yaralı var. Aklı başında hiçbir insan böyle bir şey yapmaz, değil mi?'' ifadelerini kullandı.

ARBALET (TATAR YAYI) NEDİR?

Arbalet; Tatar yayı, kundaklı yay veya kurmalı yay olarak da bilinir ve ergonomik bir tahta gövdeye eklenmiş yaydan oluşan bir kısa mesafe silahıdır. Çalışma prensibi, yayı gergin tutan tetiğin çekilmesiyle tahta gövdenin (kundak) üzerinde bulunan okun ileri fırlatılmasıdır. Menzili kısadır. En büyük özelliği kısa okları ve enerjisi sayesinde bütün parça levha zırhları bile çok iyi delmesidir.

Türkçede Tatar yayı denilmesinin nedeni; bu yayın anavatanı olan Çin'den Orta Asya Türklerine geçmesi ve bu şekilde Kırım Hanlığı'na ulaşmış olmasıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda
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