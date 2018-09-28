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Hollanda’da terör saldırısı son anda önlendi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2018 03:52 | Son Güncelleme

Hollanda polisinin Arnheim kentinde büyük bir terör saldırısının son anda engellediği, 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Hollanda’da terör saldırısı son anda önlendi

Hollanda polisinin ülkenin doğusunda bulunan Arnheim kentinde gerçektirilmesi planlanan büyük bir terör saldırısını son anda engellediği öğrenildi. Terörle mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 7 zanlının gözaltına alındığı aktarıldı. Zanlıların 21- 34 yaşları arasında olduğu belirtilirken grup liderinin 2017 yılında terör örgütü IŞİD'e katılma sebebiyle gözaltına alınmış Irak kökenli bir kişi olduğu kaydedildi.

Zanlıların saldırı için AK-47 otomatik silah ve patlayıcı temin etmek üzereyken gözaltına alındığı belirtildi. Tutuklanan 7 zanlıdan 3’ünün Arnhem, 2’si Rotterdam, 1’i Huissen ve Vlaardingen kentinde ikamet ettikleri öğrenildi. Zanlıların tutuklandıkları anda 5 adet silah üzerinde bulunduğu aktarıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda terör saldırısı gözaltı IŞİD

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