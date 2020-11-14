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Hollanda'da Türk milletvekilinin tepkisinden sonra Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita düzeltildi

14.11.2020 00:16 | Son Güncelleme:
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Hollanda'da Türk milletvekilinin tepkisinden sonra Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita düzeltildi

Hollanda'da bir okulun müfredatında Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk milletvekili Tunahan Kuzu'nun tepkisi üzerine düzeltildi.

Denk Partisi Milletvekili Tunahan Kuzu, sosyal medya hesabından, Rotterdam'da bulunan STC meslek okulunun müfredatında kullanılan Türkiye'nin yarısını Kürdistan ve Ermenistan olarak gösteren haritanın bulunduğu sayfayı paylaştı.

"RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ"

Kuzu yaptığı paylaşımda tepkisini Hollandaca ve Türkçe şu şekilde dile getirdi:

"Rüyanızda görürsünüz! Türk ve Türkiye düşmanlığı Hollanda okullarında bakın nasıl bir boyut aldı."

Kuzu'nun tepkisi üzerine yazılı açıklama yapan okul, hatanın düzeltilmesi için söz konusu müfredatın kaldırıldığını ve Türkiye'yi parçalanmış gösteren haritanın değiştirileceğini belirtti.

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Açıklamada, müfredatı hazırlayan öğretmenin haritayı yeterince iyi değerlendirmediği ifade edilerek, bu durumun can sıkıcı olduğu fakat bilerek yapılmadığı savunuldu. (AA)

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