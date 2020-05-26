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  4. Hollanda'da ikinci kez oldu: Vizondan bulaştı

Hollanda'da ikinci kez oldu: Vizondan bulaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.05.2020 10:10 | Son Güncelleme

Hollanda'da Tarım Bakanlığı son bir haftada ikinci defa bir vizon üretim çiftliğinde hayvandan insana Covid-19 bulaştığını rapor etti.

Hollanda'da ikinci kez oldu: Vizondan bulaştı

Tarım Bakanı Carola Schouten Hollanda Parlamentosu'na yazdığı mektupta, Covid-19 testleri pozitif çıkan üç hastadan birine hastalığın yüksek ihtimalle vizondan bulaşmış olabileceğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta da bir vizon çiftliğinde benzer bir vakaya rastlanmış, söz konusu çiftlik ve çevresinde sıkı korunma tedbirleri uygulanmaya başlamıştı.

Ülkenin özellikle Almanya ile olan doğu sınırı başta olmak üzere yaklaşık 150 vizon çiftliği bulunuyor. Covid-19 salgını sonrası bir mahkeme bu çiftliklerin 2024'te kapatılmasına hükmetti.

Uzmanlar salgının çiftliklerde görülmesinin ardından dezenfekte çalışmasının yapılması için çağrıda bulunmuştu. Fakat sıkı tedbirler almak yerine test sonuçlarını beklemeyi tercih eden Bakan Schouten, veterinerler tarafından hayvan-insan enfeksiyonu riskini göz ardı etmekle eleştirilmişti.


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