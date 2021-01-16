HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda: 'Dini kuruluşlara Türkiye'den para akışını yasaklamak mümkün değil'

Hollanda: 'Dini kuruluşlara Türkiye'den para akışını yasaklamak mümkün değil'

16.01.2021 16:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hollanda: 'Dini kuruluşlara Türkiye'den para akışını yasaklamak mümkün değil'

Hollanda hükümeti, Türkiye, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinden, Hollanda'daki cami ve derneklere yapılan maddi yardımların yasaklanmasının yasal olarak mümkün olmadığını açıkladı.

Hollanda hükümeti, Türkiye, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinden, Hollanda'daki cami ve derneklere yapılan maddi yardımların yasaklanmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Hollanda Temsilciler Meclisi ve hükümet, bir süreden beri yurt dışından mali destek alarak radikalleşen camilerle ilgili alınacak önlemleri tartışıyor.

Hollanda Meclisi'nde, bu amaçla oluşturulan "Özgür Olmayan Ülkelerden Gelen İstenmeyen Etkileri Soruşturma Komisyonu", raporunu tamamladı. Rapora göre Türkiye ve Körfez ülkeleri, Hollanda'daki İslami kurum ve kuruluşları farklı şekillerde etki altına alıyor.

Kuveyt ve Suudi Arabistan başta olmak üzere, yurtdışından gelen para akışı, camilerin radikalleşmesine yol açıyor. 30'dan fazla caminin yurtdışından destek aldığı belirlendi.

Soruşturma komisyonu üyesi, iktidar ortağı Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) Milletvekili Bente Becker, Türkiye, Suudi Arabistan ya da Körfez ülkelerinden Hollanda'daki camilere para akışının yasaklanmasını istemişti.

"Yasal olarak mümkün değil"

Becker, cami ya da haftasonu Kuran kurslarında, kadın ve kız çocuklarının haklarının ihlali gibi sorunlu davranışlar varsa, bunların da hükümet tarafından araştırılıp, yasaklanmasını önerdi.

Meclisteki siyasi partilerin çoğunluğu bu önerilere destek verdi. Ancak Hollanda hükümeti, camilere yurtdışından para akışının yasaklanmasının, yasal olarak mümkün olmadığını bildirdi.

Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, "Hollanda'daki bir Müslüman mezarlığını, yurtdışından gelen parayla finanse etmek sorun değil" dedi.

Koolmees'e göre, yurtdışından Hollanda'ya ne kadar para geldiği de belli değil. Hollandalı bakan, "Para akışını şeffaf hale getirmek de mümkün değil. Başka bir Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke aracılığıyla da Hollanda'ya para göndererek, yasağı delmek mümkün" dedi.

Hükümet, Hollanda'daki cami ve derneklerde düzenlenen izinsiz Kuran kurslarının denetlenmesi ve camilere istenmeyen yabancı para akışının önlenmesi için AB makamları ile daha çok iş birliği yapılması için daha fazla çaba harcanacağını açıkladı.

Türkiye ve Fas kökenli seçmenlerin desteklediği Denk Partisi ise, hükümet ve meclisi "çifte standart" uygulamakla suçlayarak, sadece Müslümanlar ile mücadele edildiğini savundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Ülkede karantina süresi 1 Nisan'a uzatıldıÜlkede karantina süresi 1 Nisan'a uzatıldı
Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?Instagram video indirme işlemi nasıl yapılır? Programsız video, story nasıl indirilir?

En Çok Okunan Haberler

Gidişat çok kötü: Fiyatlar yüzde 200 artabilir

Gidişat çok kötü: Fiyatlar yüzde 200 artabilir

Kadir Şeker hakkında flaş karar! Dava yeniden görülecek

Kadir Şeker hakkında flaş karar! Dava yeniden görülecek

Büyük şok! Hesabındaki paralar buhar oldu

Büyük şok! Hesabındaki paralar buhar oldu

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!

İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

Suudi Arabistan, Doha büyükelçiliğini yeniden açıyor

Suudi Arabistan duyurdu! 3 yıl sonra bir ilk

Azerbaycan'da karantina uygulaması 1 Nisan'a kadar uzatıldı

Ülkede karantina süresi 1 Nisan'a uzatıldı

Almanya'da Merkel'in partisi yeni liderini seçti

Merkel'in partisi yeni liderini seçti

Çin'de şoke eden olay! Dondurmalarda koronavirüs tespit edildi

Ülkede şoke eden olay! Dondurmalarda koronavirüs tespit edildi

Trump döneminin 13. ve son idam cezası infazı: 48 yaşındaki mahkum idam edildi

Trump 13 kişinin idamına onay verdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.