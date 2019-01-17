Hollanda Dışişleri Bakanı Blok Arnavutluk'ta

TİRAN (AA) - Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Arnavutluk ziyareti kapsamında mevkidaşı Ditmir Bushati ile bir araya geldi.

Başkent Tiran'daki Dışişleri Bakanlığı konutunda gerçekleşen görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, burada yaptığı açıklamada, Arnavutluk'un birçok alanda aktif bir partner olduğunu dile getirerek, iki ülkenin çok güçlü ilişkilere sahip olduğunu söyledi.

Blok, Avrupa Birliği'nin (AB) merkezi değerleri olan hukukun üstünlüğü ve demokrasiye Arnavutluk'un güçlü bir şekilde bağlı olduğunu ve ciddi adımlar attığını, bir dizi reformlar yaptığını vurguladı.

Arnavutluk'un, yargı reformu, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve insan haklarının korunması gibi birçok alanda büyük adımlar attığını belirten Blok, "Hollanda, Arnavutluk'u AB entegrasyonu yolunda desteklemeye hazır olmaya devam edecektir ve bu iş birliğini gelecekte de devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Hollandalı gazetecinin sınır dışı edilmesiyle ilgili yakın temas içerisindeydik"