Hollanda Dışişleri Bakanı Blok, TBMM'yi ziyaret etti

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında TBMM'de hasar gören yerleri gezdi.

Bakan Blok ve beraberindeki heyetin TBMM'deki ziyaretine, Genel Sekreter Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Denizli Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Ahmet Yıldız da eşlik etti.

15 Temmuz'daki darbe girişiminde TBMM'de hasar gören yerleri gezen ve bilgi alan Blok, daha sonra milletvekili kulislerine geçti.

Blok, bazı milletvekilleriyle de kuliste sohbet etti.

