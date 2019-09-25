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Hollanda Dışişleri Bakanı Blok'tan Türkiye'ye terörizmle mücadele teşekkürü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 19:29 | Son Güncelleme

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok: - "Özellikle, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'nun önceki eş başkanı Türkiye'ye Forum'daki sürekli aktif rolü ve devam eden desteği için teşekkür ederim. Sayın (Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu) Çavuşoğlu, Forum'a ve genel anlamda terörizmle mücadeleye sunduğunuz sürekli katkılarınızı takdirle karşılıyorum"

NEW YORK/ Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'nun önceki eş başkanı Türkiye'ye ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Forum'daki aktif rolü ve devam eden desteği için teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu toplantıları kapsamında Terörizmle Mücadele Küresel Forumu (TMKF) Onuncu Bakanlar Oturumu New York'ta düzenlendi.

Toplantı, Forum'un eş başkanları Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve Fas Dışişleri Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita'nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Blok, konuşmasında, Terörle Mücadele Küresel Forumu'nun faaliyetlerine aktif destek veren ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini vurgulayarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Forum'a sunduğu katkı için teşekkür etti.

Terörizmin toplumları tehdit etmeye devam ettiğini ve terörizmle mücadelenin büyük çaba gerektirdiğini vurgulayan Blok, "terörizmle birlikte mücadele" için Forum kapsamında bir araya gelmenin önemini vurguladı.

Blok, "Özellikle, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu'nun önceki eş başkanı Türkiye'ye Forum'daki sürekli aktif rolü ve devam eden desteği için teşekkür ederim. Sayın Çavuşoğlu, Forum'a ve genel anlamda terörizmle mücadeleye sunduğunuz sürekli katkılarınızı takdirle karşılıyorum." diye konuştu.

- "Terör örgütleri arasında ayrım gözetilmemeli"

Bakan Çavuşoğlu da Twitter'dan paylaştığı mesajda, TMKF Onuncu Bakanlar Oturumu'nu değerlendirdi.

Çavuşoğlu, "BM 74. Genel Kurulu'nda, Terörizmle Mücadele Küresel Forumu Onuncu Bakanlar Oturumu'nda, farklı terör örgütlerinin saldırılarına hedef olan bir ülke olarak uluslararası toplumun terör örgütleri arasında ayrım gözetmemesi gerektiğini vurguladık." ifadesini kullandı.

- Terörle Mücadele Küresel Forumu

Terörizmle Mücadele Küresel Forumu, Türkiye dahil 29 ülke ve Avrupa Birliği'nin (AB) katılımıyla, şiddete varan aşırıcılık ve terörün her çeşidiyle mücadelede uluslararası iş birliği platformu olarak 22 Eylül 2011'de kuruldu.

Türkiye'nin kurucu üyesi ve eski eş başkanı olduğu Forum'a ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, İsviçre, İtalya, Hollanda, Avustralya, Kanada, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Endonezya, Pakistan, Hindistan, Kolombiya, Güney Afrika, Japonya, Fas, Danimarka, Yeni Zelanda, Nijerya, Katar ve AB de üye.

TMKF üyesi ülkelerin temsil edildiği ana organ olan Koordinasyon Komitesi'nde iki eş başkan iki yıllığına görev yapıyor.

Kuruluşunun ardından Forumun eş başkanlığını iki yıl üstlenen Türkiye ve ABD'nin dönem başkanlığı, 26-27 Eylül 2013'te New York'ta gerçekleştirilen Dördüncü Bakanlar Oturumu ve Koordinasyon Komitesi Toplantısı'nda iki yıllığına uzatıldı.

ABD Eylül 2015'te düzenlenen 8. Koordinasyon Komitesi'nde eş başkanlık görevini Hollanda'ya, Türkiye ise Nisan 2016'da düzenlenen 9. Koordinasyon Komitesi'nde Fas'a devretti.

Hollanda ve Fas'ın 2015-2019'da üstlendiği eş başkanlık görevi, 2019-2021 arasında ise Kanada ve Fas tarafından yürütülecek.

TMKF kapsamındaki Yabancı Terörist Savaşçılar Çalışma Grubu'na Ürdün ve ABD, Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadele Çalışma Grubuna Avustralya ve Endonezya, Ceza Adaleti ve Hukukun Üstünlüğü Çalışma Grubuna Nijerya ve İsviçre, Doğu Afrika Çalışma Grubuna AB ve Mısır, Batı Afrika Çalışma Grubuna ise Cezayir ve Kanada eş başkanlık yapıyor.

- Türkiye TMKF'yi desteklemeye devam ediyor

Türkiye, terörizmle uluslararası mücadelede başlatılan önemli bir girişim olarak gördüğü forumun faaliyetlerini eş başkanlık görevi sona ermiş olsa da desteklemeye devam ediyor.

TMKF girişimi, terörizmle mücadele alanında bugüne kadar oluşturulan küresel ve bölgesel mekanizmaların dolduramadığı eksiklikleri gidermeyi hedefliyor.

Farklı coğrafi bölgeleri temsil eden ve terörle mücadele çabalarına aktif destek veren ülkeleri bir araya getiren gayriresmi bir platform olarak tasarlanan girişim, şiddete varan aşırıcılık ve terörizmle mücadelede tecrübe paylaşımında bulunulmasına imkan tanıyor.

Forum çerçevesinde BM ve ilgili bölgesel kuruluşlarla yakın iş birliği ve eşgüdüm yapılması, özellikle kapasite geliştirilmesi alanında yürütülen çalışmalar dikkate alınarak eksikliklerin bulunduğu alanlara odaklanması öngörülüyor.

Üye ülkelerin dışişleri bakanlıklarının eşgüdümünde, konusuna göre ilgili bakanlıkların ve uzmanların katılımıyla yürütülen faaliyetler çerçevesinde Türkiye, AB ile 2011-2017'de önceki adıyla, "Afrika Boynuzu/Yemen Çalışma Grubu"nun eş başkanlığını yürüttü.

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