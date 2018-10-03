Hollanda Dışişleri Bakanı bugün Türkiye'de

Blok, iki günlük ziyaretine bugün Ankara'da gerçekleştireceği temaslarda başlayacak.Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un iki günlük resmi Türkiye ziyareti bugün Ankara'da başlıyor. Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret sırasında Türkiye ile Hollanda arasındaki ikili ilişkiler, Avrupa Birliği üyelik süreci, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Blok'un ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını ziyaret etmesi ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında zarar gören bölümlerde inceleme yapması bekleniyor.

Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a hareket edecek olan Hollanda Dışişleri Bakanı'nın burada Perşembe günü düzenlenecek TRT World Forumu'na katılması planlanıyor.

Normalleşen ilişkiler

İki ülke arasında bir yıldan uzun bir süre devam eden gergin ilişkiler, Temmuz ayında tarafların normalleşme konusunda mutabakata varması sonucu düzelme sürecine girmiş ve Eylül ayında karşılıklı olarak büyükelçilerin tekrar atanması kararı alınmıştı.

İlişkiler, 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliği referandumu öncesinde Hollanda'daki bir etkinlikte Türkiye asıllı vatandaşlarla bir araya gelmek isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyaretine izin verilmemesi sonrası kötüleşmişti. Çavuşoğlu'nun engellenmesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda için "Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist" ifadelerini kullanmıştı.