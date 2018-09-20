"Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok Türkiye'ye geliyor"

İSTANBUL, (DHA)-HOLLANDA'DA yaşayan işadamı Turgut Turunoğulları ülkenin yeni Dışişleri Bakanı Stef Blok’u makamında ziyaret etti. Hollanda ile Türkiye’nin karşılıklı büyükelçiler atamasının en büyük adımlardan biri olduğuna vurgu yapan Torunoğulları, ”Geçmişte yaşananları bir kenara bırakıp önümüze bakmalıyız. Unutulmamalıdır ki; Türkiye sadece bizler için değil Avrupa’nın güvenliği için de çok önemli bir ülkedir. Bu girişimlerle yeniden güven tazeleneceğine ve iki dost ülkenin ticaretinin artarak devam edeceğine inanıyorum” diye konuştu. Torunoğulları, Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan krizden sonra ilk defa sıcak bir temasın kurulacağı ve Bakanı Stef Blok’un önümüzdeki ay Türkiye’ye geleceğini söyledi.

İşadamı Turgut Torunoğulları ve beraberindeki Türk heyet önceki gün Hollanda'nın yeni Dışişleri Bakanı Stef Blok’u makamında ziyaret etti. Hollanda Türk Toplumu olarak kendisine iletilen sorunları ziyaret sırasında dile getirdiğini ve yetkili makamlara bizzat dosyalar halinde teslim ettiğini ifade eden Turgut Torunoğulları ” Hollanda’ya işçi olarak gelen birinci nesil insanların emekli maaşlarının diğer emeklilere göre düşük olmasını; gençlerimizin işsizlik sorunlarını; küçük ve orta ölçekli işletmecilerin, esnaflarımızın sıkıntılarını dile getirdik. Bize bu imkanı veren her iki bakanlığımıza ve yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.