Hollanda: Emekli maaşı için komşusunun cesedini mumyalayıp, 3 yıl sakladı

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki evinde 2 ay önce cesedi bulunan 72 yaşındaki Elly Leeflang'ın, aslında 3 yıl önce öldüğü belirlendi.

Hollandalı kadının gönüllü olarak bakımını üstlenen komşusunun, emekli maaşını alabilmek için bunu yıllarca mahalle sakinlerinden gizlediği ortaya çıktı.

Kokmaması için komşusu tarafından mumyalandığı belirlenen Elly Leeflang'ın cesedi, 23 Nisan'da Rotterdam'ın Lage Land semtindeki evinde tesadüfen bulundu. Polis ve mahalle sakinleri, cesetle birlikte, yıllarca süren bir emekli maaşı dolandırıcılığı ile de karşılaştı.

Rotterdam'da yayın yapan Raymond TV'nin haberine göre, 72 yaşındaki Elly Leeflang ile Jan Ton, aynı apartmanda komşu ve yakın arkadaşlardı.

KOAH hastası olan ve 2016 yılında sağlığı bozulan Elly'nin bakımını, komşusu Jan gönüllü olarak üstlendi. Elly'nin köpeğini gezdirdi, ev işlerine yardım etti.

Elly'nin, 2016 yılı sonlarında aniden ortadan kaybolması üzerine, komşuları merak etti.

Jan Ton, Hollandalı kadını akciğer rahatsızlığı nedeniyle aniden bir kliniğe yatırmak zorunda olduğunu söyledi.