Hollanda Endonezyalılara tazminat ödeyecek

Hollanda hükümeti, eski sömürgesi Endonezya'nın 1945 - 1950 yılları arasında verdiği bağımsızlık mücadelesi sırasında öldürülen Endonezyalıların çocuklarına 5 bin euro tazminat ödeneceğini açıkladı.

Hollanda'da bir mahkeme daha önce 1946 - 1947 yılları arasında Endonezya'nın güney Sulawesi eyaletinde öldürülen 11 kişinin eş ve çocuklarına tazminat ödenmesine karar vermişti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Savunma Bakanı Ank Bijleveld tarafından yapılan açıklamada "Babalarının söz konusu dönemde tanımlanan yargısız infazlarla öldürüldüğünü kanıtlayanlar tazminat alabilecekler" denildi. Bakanlar, Hollanda parlamentosuna gönderdikleri mektupta ödenecek miktarın 5 bin euro olacağını da açıkladı.

Tazminat talebinde bulunmak için bir dizi kriterin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar arasında Endonezya vatandaşlarının babalarının infaz edildiğini belgelemeleri ve kimlik kartlarıyla gerçek babalık ilişkisini kanıtlamaları da yer alıyor.

Hollanda'da, sömürge güçlerinin Endonezya'da bağımsızlık mücadelesi verenlere yönelik katliamlarına ilişkin, ölenlerin akrabalarının açtığı pek çok tazminat davası mevcut.