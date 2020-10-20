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Hollanda Endonezyalılara tazminat ödeyecek

20.10.2020 08:39 | Son Güncelleme

Hollanda, eski sömürgesi Endonezya'nın bağımsızlık savaşında öldürülen Endonezyalıların çocuklarına tazminat ödeneceğini açıkladı.

Hollanda hükümeti, eski sömürgesi Endonezya'nın 1945 - 1950 yılları arasında verdiği bağımsızlık mücadelesi sırasında öldürülen Endonezyalıların çocuklarına 5 bin euro tazminat ödeneceğini açıkladı.

Hollanda'da bir mahkeme daha önce 1946 - 1947 yılları arasında Endonezya'nın güney Sulawesi eyaletinde öldürülen 11 kişinin eş ve çocuklarına tazminat ödenmesine karar vermişti.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Savunma Bakanı Ank Bijleveld tarafından yapılan açıklamada "Babalarının söz konusu dönemde tanımlanan yargısız infazlarla öldürüldüğünü kanıtlayanlar tazminat alabilecekler" denildi. Bakanlar, Hollanda parlamentosuna gönderdikleri mektupta ödenecek miktarın 5 bin euro olacağını da açıkladı.

Tazminat talebinde bulunmak için bir dizi kriterin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar arasında Endonezya vatandaşlarının babalarının infaz edildiğini belgelemeleri ve kimlik kartlarıyla gerçek babalık ilişkisini kanıtlamaları da yer alıyor.

Hollanda'da, sömürge güçlerinin Endonezya'da bağımsızlık mücadelesi verenlere yönelik katliamlarına ilişkin, ölenlerin akrabalarının açtığı pek çok tazminat davası mevcut.

1946 -1947 yılları arasında en az 860 erkeğin Sulawesi'de öldürüldüğü ifade ediliyor.

Hollanda'da hükümet 2013 yılında, Hollanda Kralı Willem-Alexander ise geçen mart ayında, eski sömürgesinin bağımsızlık mücadelesi verdiği dönemde işlenen "aşırı şiddet" için özür dilemişti.

Endonezya'nın bağımsızlık savaşı İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1945 yılında başlamış,1949 yılında Hollanda'nın yeni devletin bağımsızlığını tanımasıyla sona ermişti.

AFP, Reuters / AI, EC

© Deutsche Welle Tuerkçe

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