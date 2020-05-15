HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü: Hastalık şüphesi varsa sanal seksle yetinin

Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü: Hastalık şüphesi varsa sanal seksle yetinin

15.05.2020 14:12 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınında cinsellikle ilgili tavsiyeler veren Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü, hastalık şüphesi varsa sanal seksle yetinilmesi gerektiğini ya da sadece tek bir kişiyle birlikte olunması gerektiğini söyledi.

Hollanda Halk Sağlığı Enstitüsü: Hastalık şüphesi varsa sanal seksle yetinin

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), koronavirüs salgını önlemlerinin gevşetilmesinden sonra, birliktelik ve cinsel ilişki konusunda uyarılarda bulundu.

Enstitü, salgın nedeniyle yaklaşık 2 aydır eve kapanan ve yalnız yaşayan kişilerin, kontrollü bir şekilde yeniden cinsel hayatlarına dönebileceklerini bildirdi.

RIVM'nin internet sitesinde yer alan uyarılara göre, herhangi bir hastalık belirtisi olmadığı sürece aynı çatı altında yaşayan eşlerin ilişkiye girmesinde sakınca yok.

Kurum, aynı ev içinde çiftlerin fiziksel olarak birbirlerinden uzak kalmalarının nerdeyse imkansız olduğunu vurgulayarak, "Her ikiniz de istiyorsanız, eşinizle birlikte olabilirsiniz" önerisinde bulundu.

Daha önce salgından korunmak için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve ayrı evlerde yaşayan arkadaş ya da sevgililerinden uzak durmaları istenen kişilerin de, artık fiziksel ve cinsel temasta bulunabilecekleri belirtildi.

Ancak bu konuda tedbirin elden bırakılmaması gerektiği vurgulanan uyarıda, sadece bir seks partneri ile birlikte olunmasının altı çizildi. RIVM açıklamasında, hastalık belirtisi olmadığı taktirde, aynı kişiyle olmak koşuluyla cinsel ilişki yaşamanın sakıncası bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Ne kadar çok insanla birlikte olursanız virüsün yayılma riski o kadar artar. O yüzden devamlı aynı kişiyle görüşün. Salgın riskini azaltmak için birlikte ne yapabileceğinizi konuşun" denildi.

Enstitü, enfeksiyon şüphesi bulunan kişilerin, bir başka kişiyle cinsel temastan kaçınması gerektiğini belirterek, bu durumda telefon ya da internet yoluyla uzaktan seks veya mastürbasyonun tercih edilmesini istedi.

Açıklamada, kusma ve ishal durumlarında doğum kontrol haplarının etkisinin azaldığı ve daha az güvenilir olduğuna işaret edilerek, riskli ilişkilerde bunun da dikkate alınması istendi.

RIVM'ye göre, koronavirüsün sperm ya da vajinal sıvı yoluyla bulaşabileceğine ilişkin bir kanıt yok. Ancak, virüs taşıyan birisiyle birlikte olan kişi, gerekli sosyal mesafeyi koruyamadığı için nefes yoluyla hastalığı kapabiliyor.

Enstitü, sadece "Fransız öpücüğü" değil, yanağa ya da alına konan bir öpücüğün de virüs bulaşmasına neden olacığını vurguladı. RIVM, para karşılığı seks yapanlara da, şimdilik sadece kamera aracılığıyla sanal seks ve striptizle yetinmelerini tavsiye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
Karantina dönemine dikkat! Kilo aldıysanız...Karantina dönemine dikkat! Kilo aldıysanız...
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarışmacıları karantinada!

Survivor yarışmacıları karantinada!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Denetim yapılacak

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Camilerin ibadete açılacağı tarih belli oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

Boşanmanın ardından Sarıgül'le poz olay oldu

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

"Trump'ın Ölüm Saati" Times Meydanı'na asıldı

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

Bülent Arınç'ın açıklaması sosyal medyanın gündemine oturdu

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?

Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hipertansiyon hastaları karantina döneminde kiloya dikkat!

Karantina dönemine dikkat! Kilo aldıysanız...

Ramazan ayında bağışıklığı güçlendirmek mümkün mü?

Ramazan ayında bağışıklığı güçlendirmek mümkün mü?

İftar-sahur arasında yapılması ve kaçınılması gerekenler! Kimse dikkat etmiyor...

İftar-sahur arasında yapılması ve kaçınılması gerekenler!

Bu yöntemler ayak kokusunu tarihe karıştırıyor! Karbonat, çay...

Bu yöntemler ayak kokusunu tarihe karıştırıyor! Karbonat, çay...

Kalp hastaları koronavirüse karşı hangi önlemleri almalı? Sigara kullanıyorsanız...

Kalp hastaları! Pandemi döneminde bu detaylar hayat kurtarıyor

Koronavirüs sonrası iyileşen hastalar damgalanma travması yaşıyor!

Koronavirüs hastaları damgalama travması yaşıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.