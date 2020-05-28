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  4. Önemli araştırma: Her üç gençten ikisi sigara içenlerle seks yapmak istemiyor

Önemli araştırma: Her üç gençten ikisi sigara içenlerle seks yapmak istemiyor

28.05.2020 14:19 | Son Güncelleme

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre her üç gençten ikisi, sigara içenlerle seks yapmak istemediğini söylüyor. Gençlerin büyük bölümü, toplumda genel bir sigara içme yasağını destekliyor.

Önemli araştırma: Her üç gençten ikisi sigara içenlerle seks yapmak istemiyor

Hollanda Kanserle Mücadele Vakfı ile Kalp ve Akciğer vakıflarının ortaklaşa yaptırdığı araştırmaya göre, gençler arasında sigara karşıtlığı giderek artıyor.

Her beş gençten dördü, birlikte olduğu kişinin sigara içmesine sıcak bakmıyor.

Gençlerin üçte ikisi de sigara içen biriyle seks yapmak istemediğini söylüyor. Gençlere göre sigara içmek, cinsellik açısından itici bir durum.

Araştırma Hollandalı çocuklar arasında da sigara kullanımına karşı olumsuz bakışın yaygın olduğunu ortaya koydu.

12-15 yaş arasındaki çocukların yüzde 85'i, sigara içen biriyle arkadaşlık etmek istemediklerini belirtiyor.

Gençlerin yüzde 55'i sigaranın tamamen yasaklanması görüşüne destek veriyor.

Sigara tiryakisi gençler ise paket fiyatının 10 euronun üzerine çıkması durumunda sigarayı bırakacaklarını söylüyor.

Hollanda'da şu anda sigaranın paketi ortalama 8 euro.

Halk Sağlığı Bakan Yardımcısı Paul Blokhuis, AD gazetesine yaptığı değerlendirmede, "Bu araştırma, sigara içmeyen bir kuşağın hızla yaklaştığını gösteriyor" dedi.

Sigarasız Sağlık Fonu Başkanı Michael Rutgers de sigara ve tütün ürünlerinin daha pahalı hale gelmesiyle, toplumda sigara içenlerin sayısının daha da azalacağını savundu.

Hollanda hükümeti tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında 1 Nisan'dan itibaren tüketim vergisini 1 euro artırdı.

Yiyecek içecek sektöründeki sigara içilebilen alanlar uygulamasına son verildi.

20 Mayıs'tan itibaren mentollü sigara satışları yasaklandı.

1 Temmuz'dan itibaren süpermarketlerde sigara satışına son verilecek.

1 Ağustos'tan itibaren üniversiteler de dahil tüm okul kampüslerinde sigara içilmesi yasaklanacak.

1 Ekim'den itibaren de sigara ve tütün ürünleri tek tip ambalajlarda satılacak.

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