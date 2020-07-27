HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hollanda: Her üç gençten ikisi sigara içenlerle seks yapmak istemiyor

Hollanda: Her üç gençten ikisi sigara içenlerle seks yapmak istemiyor

27.07.2020 17:42 | Son Güncelleme

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre her üç gençten ikisi, sigara içenlerle seks yapmak istemediğini söylüyor. Gençlerin büyük bölümü, toplumda genel bir sigara içme yasağını destekliyor.

Hollanda: Her üç gençten ikisi sigara içenlerle seks yapmak istemiyor

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre her üç gençten ikisi, sigara içenlerle seks yapmak istemediğini söylüyor.

Gençlerin büyük bölümü, toplumda genel bir sigara içme yasağını destekliyor.

Hollanda Kanserle Mücadele Vakfı ile Kalp ve Akciğer vakıflarının ortaklaşa yaptırdığı araştırmaya göre, gençler arasında sigara karşıtlığı giderek artıyor. Her beş gençten dördü, birlikte olduğu kişinin sigara içmesine sıcak bakmıyor.

Gençlerin üçte ikisi de sigara içen biriyle seks yapmak istemediğini söylüyor. Gençlere göre sigara içmek, cinsellik açısından itici bir durum.

Araştırma Hollandalı çocuklar arasında da sigara kullanımına karşı olumsuz bakışın yaygın olduğunu ortaya koydu.

12-15 yaş arasındaki çocukların yüzde 85'i, sigara içen biriyle arkadaşlık etmek istemediklerini belirtiyor.

Gençlerin yüzde 55'i sigaranın tamamen yasaklanması görüşüne destek veriyor.

Sigara tiryakisi gençler ise paket fiyatının 10 euronun üzerine çıkması durumunda sigarayı bırakacaklarını söylüyor.

Hollanda'da şu anda sigaranın paketi ortalama 8 euro.

Halk Sağlığı Bakan Yardımcısı Paul Blokhuis, AD gazetesine yaptığı değerlendirmede, "Bu araştırma, sigara içmeyen bir kuşağın hızla yaklaştığını gösteriyor" dedi.

Sigarasız Sağlık Fonu Başkanı Michael Rutgers de sigara ve tütün ürünlerinin daha pahalı hale gelmesiyle, toplumda sigara içenlerin sayısının daha da azalacağını savundu.

Hollanda hükümeti tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında 1 Nisan'dan itibaren tüketim vergisini 1 euro artırdı.

Yiyecek içecek sektöründeki sigara içilebilen alanlar uygulamasına son verildi.

20 Mayıs'tan itibaren mentollü sigara satışları yasaklandı.

1 Temmuz'dan itibaren süpermarketlerde sigara satışına son verilecek.

1 Ağustos'tan itibaren üniversiteler de dahil tüm okul kampüslerinde sigara içilmesi yasaklanacak.

1 Ekim'den itibaren de sigara ve tütün ürünleri tek tip ambalajlarda satılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arnavutköy'de bomba alarmı! Arnavutköy'de bomba alarmı!
Zabıta, silahı ağzına sokup tetiğe bastı! İşte o anlarZabıta, silahı ağzına sokup tetiğe bastı! İşte o anlar
MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'En fazla vaka olan ilçeyiz artık nasıl uyarabilirim bilmiyorum'

'En fazla vaka olan ilçeyiz artık nasıl uyarabilirim bilmiyorum'

Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

Cinsel ilişki skandalının ardından koronavirüs vakaları patladı

Yılın aşk bombası! Aynı koyda yakalandılar

Yılın aşk bombası! Aynı koyda yakalandılar

Kumsala yattı ve...

Kumsala yattı ve...

'Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu'

'Telefonu açtım, şifreyi girerken elim titriyordu'

Adalet Bakanlığı duyurdu! Bayram müjdesi

Adalet Bakanlığı duyurdu! Bayram müjdesi

İlginizi Çekebilir

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Hızlı ve Öfkeli 2021’de düşman, kardeş çıkacak!

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Korkunç cinayet! Kurşun yağdırdı

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Fıkra gibi inşaat! Karadeniz'de bile böylesi yok

Fıkra gibi inşaat! Karadeniz'de bile böylesi yok

Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor! Son telefon görüşmesi...

Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor! Son telefon görüşmesi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da korkutan yangın! Plaza tahliye ediliyor

Ankara'da yangın paniği! Plaza tahliye ediliyor

Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Dehşet veren olay! Eşini ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vurdu

Samsun'da zabıta silahı ağzına sokup tetiğe bastı! İşte o anlar

Zabıta, silahı ağzına sokup tetiğe bastı! İşte o anlar

75 yaşındaki kadına saldırdılar, bağırınca kaçtılar

75 yaşındaki kadına dehşeti yaşattılar

Beşiktaş Çarşı’da sandalyeler havada uçtu! Kavganın böylesi

Sandalyeler havada uçtu! Kavganın böylesi

Düğün konvoyundan 'pes' dedirten görüntüler

Düğün konvoyundan 'pes' dedirten görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.