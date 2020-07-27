Hollanda: Her üç gençten ikisi sigara içenlerle seks yapmak istemiyor

Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre her üç gençten ikisi, sigara içenlerle seks yapmak istemediğini söylüyor.

Gençlerin büyük bölümü, toplumda genel bir sigara içme yasağını destekliyor.

Hollanda Kanserle Mücadele Vakfı ile Kalp ve Akciğer vakıflarının ortaklaşa yaptırdığı araştırmaya göre, gençler arasında sigara karşıtlığı giderek artıyor. Her beş gençten dördü, birlikte olduğu kişinin sigara içmesine sıcak bakmıyor.

Gençlerin üçte ikisi de sigara içen biriyle seks yapmak istemediğini söylüyor. Gençlere göre sigara içmek, cinsellik açısından itici bir durum.

Araştırma Hollandalı çocuklar arasında da sigara kullanımına karşı olumsuz bakışın yaygın olduğunu ortaya koydu.

12-15 yaş arasındaki çocukların yüzde 85'i, sigara içen biriyle arkadaşlık etmek istemediklerini belirtiyor.

Gençlerin yüzde 55'i sigaranın tamamen yasaklanması görüşüne destek veriyor.

Sigara tiryakisi gençler ise paket fiyatının 10 euronun üzerine çıkması durumunda sigarayı bırakacaklarını söylüyor.

Hollanda'da şu anda sigaranın paketi ortalama 8 euro.