Hollanda Hükümeti “Hz. Muhammed Karikatür Yarışması”ndan Endişeli

Hollanda Başbakanı, hükümetiyle, aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders tarafından bu yıl içerisinde düzenlenmesi planlanan “Hz. Muhammed Karikatür Yarışması” arasına mesafe koymaya çalışıyor.
Başbakan Mark Rutte, Cuma günü yaptığı açıklamada, yarışmayı düzenleyen muhalif siyasetçi Geert Wilders için “Wilders hükümetin üyesi değil. Yarışma hükümetin bir girişimi değil” ifadelerini kullandı.
Rutte’nin yorumları Pakistan’ın yarışmaya tepki göstermesinin ardından geldi. Wilders yarışmayı Kasım ayında, lideri olduğu Özgürlükler Partisi’nin Hollanda meclis binasındaki ofisinde düzenleyecek.
Geert Wilders, İslam’a yönelik sert eleştirileriyle biliniyor. Wilders, aldığı ölüm tehditleri nedeniyle sıkı güvenlik önlemleriyle hayatını sürdürüyor.
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