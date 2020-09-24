HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hollanda hükümetinden 'Hümeyra Yasası': Kasıtsız öldürme cezası 25 yıla yükseltiliyor

Hollanda hükümetinden 'Hümeyra Yasası': Kasıtsız öldürme cezası 25 yıla yükseltiliyor

24.09.2020 12:44 | Son Güncelleme

Hollanda'da 2018 yılında kadın cinayetine kurban giden 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı'nın katili Bekir Eraslan'a verilen 14 yıl hapis cezasının az olduğuna ilişkin tepkiler üzerine, hükümet ceza yasasını değiştirme kararı aldı. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda hükümetinden 'Hümeyra Yasası': Kasıtsız öldürme cezası 25 yıla yükseltiliyor

Hollanda'da 2018 yılında kadın cinayetine kurban giden 16 yaşındaki Hümeyra Ergincanlı'nın katili Bekir Eraslan'a verilen 14 yıl hapis cezasının az olduğuna ilişkin tepkiler üzerine, hükümet ceza yasasını değiştirme kararı aldı.

Hollanda hükümeti, kasıtsız insan öldürme cezasını 15 yıldan 25 yıla çıkaran bir yasa teklifi hazırladı.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı ile Yasal Koruma Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı teklifte, cinayetle, tasarlayıp öldürme cezaları arasındaki farkın azaltılması öngörüldü.

Meclise gönderilen yasa teklifinde, kasıtsız insan öldürme cezasının üst sınırı 15 yıldan, 25 yıla yükseltildi.

Hükümete göre, öldürme için verilen 15 yıllık en yüksek ceza, suçun ciddiyeti ile bağdaşmıyor. Bu ciddi suç, kurbanların yakınlarında telafisi imkansız acılara neden oluyor, aynı zamanda toplumda tiksinti ve güvensizlik duygularına yol açıyor.

Meclisteki partilerin büyük çoğunluğunun, yasa değişikliğine olumlu baktığı belirtiliyor.

Yasa değişikliği, Hollanda'nın Rotterdam kentinde 2018 yılında öldürülen tasarım koleji öğrencisi Hümeyra Ergincanlı'nın davası nedeniyle gündeme geldi.

Mahkeme, 16 yaşındaki Hümeyra'nın katili 30 yaşındaki Bekir Eraslan'a, cinayeti planlayarak cinayet işlemediği gerekçesiyle 14 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme başkanı da cezaya dikkat çekmişti

Hümeyra'nın ailesi, kadın örgütleri ve kamuoyu tarafından az bulunarak eleştirilen cezaya ilişkin olarak mahkeme başkanı, kasıtsız öldürme olaylarında ceza üst sınırının 15 yıl olduğuna dikkati çekti.

Mahkeme başkanı, "Şimdi yasanın belirttiği gibi, en fazla 15 yıl hapis cezasının hala iyi olup olmadığını görmek politikacılara kalmıştır" dedi.

Hollanda Başsavcısı Gerrit van der Burg de, bu yılın başlarında öldürme ile kasten öldürme konularında verilen hapis cezaları arasındaki farkın büyük olduğunu vurgulayarak, yeni bir yasal düzenleme önerisini gündeme getirmişti.

Başsavcı, kasıtsız öldürme için verilen hapis cezasının üst sınırının artırılması gerektiğini vurgulamıştı.

Şu anda temyiz aşamasında olan Hümeyra davasında savcılık, olayın "planlı bir kadın cinayeti olduğunu" kanıtlamak için, öldürme anınını kaydeden güvenlik kamerası görüntülerinin mahkemede gösterilmesini istedi.

Savcılık, Hümeyra'nın katili Bekir Eraslan'a verilen 14 yıl hapis ve klinikte zorunlu tedavi cezasını az bularak, kararı temyiz etmişti.

Hollanda'da 1886'dan bu yana, kasıtsız cinayet suçu en fazla 15 yıl ile cezalandırılıyor. 2006 yılında ceza yasasında yapılan değişiklikle, kasten öldürme cezası 20 yıldan 30 yıla çıkarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum' 'Hayalimdeki arabayı aldım ama kullanamıyorum'
Netanyahu duyurdu: Uçurumun eşiğindeyizNetanyahu duyurdu: Uçurumun eşiğindeyiz
"İnternetçi arkadaş" olayı nedir?"İnternetçi arkadaş" olayı nedir?
En Çok Okunan Haberler
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
Artık gülüp ağlayamıyor: Cem Yılmaz da beni güldüremedi
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Yıllardır küs olduğu babası öldü! Cenaze...
Yıllardır küs olduğu babası öldü! Cenaze...
Sharon Stone'dan öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Sharon Stone'dan öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Diğer Haberler
Türkiye oyun sektörü nasıl yabancı yatırımcının gözdesi haline geldi?
Türkiye oyun sektörü nasıl yabancı yatırımcının gözdesi haline geldi?
Netanyahu: Uçurumun eşiğindeyiz
Netanyahu duyurdu: Uçurumun eşiğindeyiz
Güney Kore duyurdu: Kuzey Kore askerleri, bir Güney Koreli yetkiliyi vurup cesedini yaktı
Korkunç olay: Kuzey Kore askerleri, bir Güney Koreli yetkiliyi vurup cesedini yaktı
Kanada Başbakanı Trudeau'dan ikinci dalga açıklaması
Ulusa seslenerek açıkladı: Koronavirüste ikinci dalgadayız
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier kendisini karantinaya aldı
Almanya'da bir bakan daha kendini karantinaya aldı
Nijerya’da yakıt tankeri patladı: 23 ölü
Nijerya'da korkunç olay! 23 ölü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.