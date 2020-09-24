Hollanda hükümetinden 'Hümeyra Yasası': Kasıtsız öldürme cezası 25 yıla yükseltiliyor

Hükümete göre, öldürme için verilen 15 yıllık en yüksek ceza, suçun ciddiyeti ile bağdaşmıyor. Bu ciddi suç, kurbanların yakınlarında telafisi imkansız acılara neden oluyor, aynı zamanda toplumda tiksinti ve güvensizlik duygularına yol açıyor.

Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanlığı ile Yasal Koruma Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı teklifte, cinayetle, tasarlayıp öldürme cezaları arasındaki farkın azaltılması öngörüldü.

Mahkeme, 16 yaşındaki Hümeyra'nın katili 30 yaşındaki Bekir Eraslan'a, cinayeti planlayarak cinayet işlemediği gerekçesiyle 14 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme başkanı da cezaya dikkat çekmişti

Hümeyra'nın ailesi, kadın örgütleri ve kamuoyu tarafından az bulunarak eleştirilen cezaya ilişkin olarak mahkeme başkanı, kasıtsız öldürme olaylarında ceza üst sınırının 15 yıl olduğuna dikkati çekti.

Mahkeme başkanı, "Şimdi yasanın belirttiği gibi, en fazla 15 yıl hapis cezasının hala iyi olup olmadığını görmek politikacılara kalmıştır" dedi.

Hollanda Başsavcısı Gerrit van der Burg de, bu yılın başlarında öldürme ile kasten öldürme konularında verilen hapis cezaları arasındaki farkın büyük olduğunu vurgulayarak, yeni bir yasal düzenleme önerisini gündeme getirmişti.

Başsavcı, kasıtsız öldürme için verilen hapis cezasının üst sınırının artırılması gerektiğini vurgulamıştı.

Şu anda temyiz aşamasında olan Hümeyra davasında savcılık, olayın "planlı bir kadın cinayeti olduğunu" kanıtlamak için, öldürme anınını kaydeden güvenlik kamerası görüntülerinin mahkemede gösterilmesini istedi.