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Hollanda Hürmüz Boğazı’na Askeri Gemi Yolluyor

25.11.2019 23:46 | Son Güncelleme

Hollanda haber ajansı ANP’nin hükümet kaynaklarına dayanarak aktardığı habere göre, Hollanda’nın göndereceği gemi Ocak ayından başlayarak altı ay süreyle görev yapacak

Hollanda Hürmüz Boğazı’na Askeri Gemi Yolluyor

Hollanda, Hürmüz Boğazı’nda Fransa’nın öncülüğündeki donanma misyonuna bir gemiyle katkıda bulunacak. Hollanda haber ajansı ANP’nin hükümet kaynaklarına dayanarak aktardığı habere göre, Hollanda’nın göndereceği gemi Ocak ayından başlayarak altı ay süreyle görev yapacak.

Fransa, İran’ın stratejik kanaldaki nakliye faaliyetlerine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle petrol tankerleri ve kargo gemilerini korumaya yönelik ABD öncülüğündeki koalisyona katılmak yerine, Hürmüz Boğazı’nda Avrupa’nın kendi güvenlik alternatifini oluşturmak için girişim başlatmıştı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yeni girişimin gelecek yıl başlarında başlayabileceğini, parlamentolarının onay vermesi halinde Avrupa ve Avrupa dışından 10 ülkenin bu girişime katılabileceğini söylemişti.

ANP, Hollanda hükümetinin Fransa öncülüğündeki misyona katılma kararını Cuma günü resmen açıklamasının beklendiğini bildirdi. Girişime katılmaya sıcak baktıklarını daha önceden açıklayan ülkeler arasında Danimarka, İtalya ve İspanya bulunuyor.

Bölgede konuşlanması öngörülen Avrupa deniz gücünün amacı, ABD’nin İran’ı sorumlu tuttuğu bu yılki tanker saldırılarının ardından Boğaz’da nakliyeciliğin güvenli şekilde yapılabilmesini sağlamak olacak.

Tahran ise Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında geçen Mayıs ayında tankerler ve diğer gemileri hedef alan saldırıların arkasında olduğu suçlamalarını reddediyor. Saldırılar, ABD, İran ve Körfez Arap ülkeleri arasındaki gerilimleri daha da kızıştırmıştı. İngiltere, Avustralya ve bazı Körfez ülkeleri ABD’nin öncülüğündeki donanma koalisyonuna katıldı.

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