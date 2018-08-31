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Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ”Hollanda Dışişleri Bakanı ile büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik” dedi.

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hollandalı mevkidaşım Stef Blok ile Viyana’da görüştük. İlişkilerimizi normalleştirme kararımız çerçevesinde Büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik. Ayrıca mevkidaşım Blok, Ekim ayı başında ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.

Türk hükümeti üyelerine referandum kampanyası yapma izni verilmemesi nedeniyle krize dönüşen Türkiye- Hollanda ilişkileri yeniden yumuşuyor.

20 Temmuz'da Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, ilişkilerin karşılıklı olarak restore edildiğini açıklamıştı.

Blok'un parlamentoya verdiği bilgiye göre, iki ülkenin yakın zamanda karşılıklı olarak başkentlere yeniden büyükelçi atayacağı belirtilmişti.

Türkiye'nin Lahey, Hollanda'nın da Ankara Büyükelçisi'nin kısa süre içinde göreve başlamaları bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Türkiye Çavuşoğlu büyükelçi

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