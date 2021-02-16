Hollanda ile Türkiye arasında 'Erdoğan raporu' gerilimi: 'Selefi ve cihatçı örgütlerle, İslamlaştırma stratejisi uyguluyor'

Hollanda Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatörlüğü (NCTV) tarafından hazırlanan raporda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çeşitli terör örgütleri" ve 2018 yılında Utrecht'te düzenlenen tramvay saldırısı ile ilişkilendirilmesi, Ankara-Lahey ilişkilerinde gerilime neden oldu.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve kendisine Türkiye'nin duyduğu rahatsızlık iletildi.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili iddialara ilişkin olarak Hollanda hükümetinden resmi açıklama istedi.

Hollanda'yı, toplumsal huzuru bozabilecek tehditlere karşı korumakla görevli resmi bir devlet kurumu olan NCTV'nin, "Türkler Arasında Selefiliğin Gelişimi - Hollanda'daki Etkisi" başlıklı raporu, hafta başı medyaya sızdı.

"Gizli" ibaresinin yer aldığı 30 sayfalık raporda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Selefi ve bazen cihatçı örgütlerle birlikte bilinçli bir İslamlaştırma stratejisi uyguladığı" savunularak, bunun Hollanda'daki Türkiye kökenli kuruluşları etkilediği öne sürüldü.