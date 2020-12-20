Hollanda İngiltere'den uçuşları yasakladı

DSÖ İngiliz yetkililerle temas halinde olduklarını açıkladı.İngiltere'nin başkenti Londra ve ülkenin güneydoğusunda son dönemde tespit edilen yeni vakaların mutasyon geçirmiş yeni bir koronavirüs türü olmasının açıklanmasının ardından Hollanda ülkeden uçuşları yasakladı.

Hollanda Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yasağın 1 Ocak’a kadar geçerli olacağı duyuruldu. Gelişmelerin izlendiği ve diğer taşımacılık yöntemleri ile ilgili olarak da ek kısıtlamalar düşünüldüğü belirtildi.

Hollanda’da Aralık ayı başında yapılan bir örneklemede İngiltere'de bulunan virüs türünün mutasyona uğramış haline rastlandığı belirtildi.

Hollanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İngiltere'de tespit edilen yeni türün "daha kolay ve hızlı yayıldığı ve tespit edilmesinin daha zor olduğu” belirtildi.

Bakanlık diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile yeni türün yayılmasının engellenmesi konusunda görüştüklerini açıkladı.

Hollanda virüsün yayılmasını engellemek için İngiltere’ye zorunlu haller dışında "seyahat etmeyin” uyarısı yayınladı. Hollanda'da sıkı bir tecrit uygulaması yürürlükte bulunuyor. Bölgede okullar ve bütün mağazalar Ocak ayı ortasına kadar kapalı kalırken sadece zaruri gıda satan işletmeler açık kalacak.