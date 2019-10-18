Hollanda, Irak'ta yaptığı operasyonda 70 sivilin ölümüne neden oldu

ROTTERDAM (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'la 2015'te mücadele eden ve koalisyon güçleri içinde yer alan Hollanda'nın yaptığı hava operasyonlarında, 70 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Kamu yayın kuruluşu NOS ve NRC gazetesi tarafından Hollanda, Irak ve ABD'de yapılan bir araştırmayla ilgili haber yayımlandı.

Araştırmada, Hollanda'nın DEAŞ'a karşı yaptığı mücadelede F16 uçağıyla yapılan hava operasyonlarında, 3 Haziran 2015'te Kerkük'ün 55 kilometre güneybatısındaki El-Havica ilçesinde en az 70 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Araştırmada, bomba üreten bir fabrikaya yapılan hava saldırısında, El-Havica ilçesinde bir semtin yerle bir olduğu, bunun DEAŞ'a karşı yapılan mücadelenin "koalisyon güçlerinin en kanlı saldırılarından biri olduğu" ifade edildi.

Hollanda'nın Suriye ve Irak'taki operasyonlarında, ilk defa nereye yapıldığı ve ne kadar sivilin öldüğüne dair bilgi edinildiği vurgulanan araştırmada, hükümetin yıllarca güvenlik nedeniyle belirli saldırılar ve sivil kayıplarla ilgili herhangi bir açıklama yapmak istemediği kaydedildi.