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Hollanda, Irak'ta yaptığı operasyonda 70 sivilin ölümüne neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:59 | Son Güncelleme

Kamu yayın kuruluşu NOS ve NRC gazetesinin yaptığı araştırmada, 3 Haziran 2015'te Hollanda'nın DEAŞ'a karşı yaptığı mücadelede, F16 uçağıyla yapılan hava operasyonlarında El-Havica ilçesinde 70 sivilin yaşamını yitirdiği öne sürüldü

ROTTERDAM (AA) - Irak'ta terör örgütü DEAŞ'la 2015'te mücadele eden ve koalisyon güçleri içinde yer alan Hollanda'nın yaptığı hava operasyonlarında, 70 sivilin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Kamu yayın kuruluşu NOS ve NRC gazetesi tarafından Hollanda, Irak ve ABD'de yapılan bir araştırmayla ilgili haber yayımlandı.

Araştırmada, Hollanda'nın DEAŞ'a karşı yaptığı mücadelede F16 uçağıyla yapılan hava operasyonlarında, 3 Haziran 2015'te Kerkük'ün 55 kilometre güneybatısındaki El-Havica ilçesinde en az 70 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Araştırmada, bomba üreten bir fabrikaya yapılan hava saldırısında, El-Havica ilçesinde bir semtin yerle bir olduğu, bunun DEAŞ'a karşı yapılan mücadelenin "koalisyon güçlerinin en kanlı saldırılarından biri olduğu" ifade edildi.

Hollanda'nın Suriye ve Irak'taki operasyonlarında, ilk defa nereye yapıldığı ve ne kadar sivilin öldüğüne dair bilgi edinildiği vurgulanan araştırmada, hükümetin yıllarca güvenlik nedeniyle belirli saldırılar ve sivil kayıplarla ilgili herhangi bir açıklama yapmak istemediği kaydedildi.

- Bilgi edinmek için yapılan başvurular reddedildi

Araştırmada, Hollanda tarafından gerçekleştirilen hava saldırıları hakkında daha fazla net bilgi edinmek için 2016'da Hollanda Savunma Bakanlığına, 2018'de de iki kez Hollanda Savcılığına yapılan başvuruların reddedildiği aktarıldı.

Hollanda Savcılığının, geçen yıl olayı araştırdığı ve soruşturmanın devam etmesi için bir sebep olmadığı kanısına vardığı bilgisi paylaşıldı.

Araştırmada, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) söz konusu operasyonda, 70 sivilin hayatını kaybettiğini doğruladığı, Hollanda Savunma Bakanlığınca ise ülkenin hava operasyonuna dahil olduğu konusunda henüz doğrulama gelmediği belirtildi.

Bu yıl temmuz ve eylülde Irak'ta kurban yakınlarıyla görüşüldüğü ifade edilen araştırmada, hava saldırısı düzenlenen fabrikanın etrafında mülteci kampları bulunduğu ve bu bilindiği halde saldırının gerçekleştirildiğinin ortaya çıktığı bildirildi.

Operasyonda, siviller arasında ölenlerin daha fazla olduğu ve yüzlerce yaralının yanı sıra 23 çocuğun da hayatını kaybettiği kaydedildi.

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ABD F16 hava operasyonu Hollanda ırak Kerkük NOS ve NRC gazetesi siviller

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