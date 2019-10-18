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Hollanda, Irak'taki askerlerinin görev süresini uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 19:27 | Son Güncelleme

Hollanda, Irak'taki askerlerinin görev süresini uzattı

LAHEY (AA) - Hollanda'nın, Irak'ta konuşlu askerlerinin görev süresinin uzatıldığı bildirildi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik gerekçesiyle Irak'ta bulunan askeri birliklerin görev sürelerinin 2021 sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri içinde yer alan 60 askerin, Kuzey Irak ve Bağdat'ta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Peşmergeleri ve Irak askerlerini eğitmeye devam edeceği ifade edildi.

Hollanda'nın ayrıca, Irak'taki NATO görevi için sivil uzmanlar ve 20 asker ile destek vermeye ve Irak İçişleri Bakanlığını destekleyen AB Danışma Misyonuna da katkıda bulunmaya devam edeceği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Görev Süresi Hollanda ırak NATO peşmerge

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