‘Hollanda IŞİD’lilerin Çocuklarını Getirmek Zorunda Değil’

Hollanda'da Temyiz Mahkemesi, IŞİD saflarına katılmak için ülkeden ayrılan kadınların çocuklarının Hollanda’ya geri getirilmesi konusunda devletin aktif olarak yardım mecburiyeti olmadığına hükmetti.

Lahey’deki Temyiz Mahkemesi daha önce bir alt mahkemenin, 'Suriye'deki kamplarda kötü şartlar altında yaşayan 56 çocuğun ülkeye geri getirilmesinde Hollanda devletinin aktif olarak görev alması gerektiği' yönündeki kararını bozmuş oldu.

Tamamı 12 yaşın altında olan çocukların hepsi Hollanda vatandaşı. Çocukların en küçüğü 6 yaşında.

Hollanda hükümeti, ulusal güvenlik ve yetkililerin kadınlarla çocukları bulmak için kamplara girerse karşılaşabilecekleri riskleri gerekçe göstererek, alt mahkeme kararına karşı temyize gitmişti. Temyiz başvurusunda kararın Hollanda dış politikasını ve uluslararası işbirliğini olumsuz yönde etkileyeceği de belirtilmişti.

Avukat Andre Seebregts, mahkemede yaptığı savunmadaysa bu kadın ve çocukların, Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Hol kampında tutulduğunu ve tutsakların çok kötü koşullarda yaşamlarını sürdürdüklerini söyledi.

Kızılhaç Örgütü'ne göre, IŞİD savaşçıları ve ailelerinden oluşan 68 bin kişi kamplarda tutuluyor. IŞİD’liler Suriyeli Kürt güçlerin gözetiminde.

Hollanda kayıtlarına göre Ekim ayı itibariyle, ülkelerinden ayrılarak Suriye’nin kuzeyinde IŞİD’e katılan 55 Hollanda vatandaşı var. Bu kamplarda yaşayan 90 çocuğun da Hollandalı ya da uzun süre Hollanda’da yaşamış ailelerde olduğu belirtiliyor.

