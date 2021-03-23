Hollanda İstatistik Kurumu: Göçmenlerdeki Covid ölümlerinde Türkiye ve Surinam kökenliler başı çekiyor

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), koronavirüs salgınına bağlı ölüm riskinin, düşük gelirli kişiler arasında daha yaygın olduğunu açıkladı. Göçmenler arasındaki ölümlerde ise Türkiye ve Surinam kökenliler öne çıkıyor.

İstatistik kurumunun araştırmasına göre, Hollanda nüfusunun en yoksul yüzde 20'si arasındaki Covid-19'a bağlı ölümlerin oranı, en zengin yüzde 20'lik kesime göre iki kat daha fazla.

Ölümlerin en fazla görüldüğü kesimler arasında, Türkiye kökenlilerin de bulunduğu "Batılı olmayan göçmen toplulukları" öne çıkıyor. Türkiye ve Surinam kökenli göçmenler arasındaki ölüm oranları, diğer göçmenlerden daha fazla.

Hollanda İstatistik Kurumu, Amsterdam Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte, koronavirüse bağlı ölümlerin yoksullar ve Batılı olmayan göçmenler gibi belirli toplumsal gruplar arasında daha yüksek olup olmadığını belirlemek için bir araştırma yaptı.

Gelir farkı doğrudan etkiledi

Salgının ilk dalgasını kapsayan Mart-Temmuz 2020 dönemindeki 10 bin 67 ölüm vakası incelendi. Araştırma sonucu, gelir farkı ve yaşam düzeyi gibi etkenlerin, Covid-19 ölümlerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu.