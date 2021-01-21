Hollanda: 'Kontrollü sürü bağışıklığından', Avrupa'daki en sert sokağa çıkma yasağına

Koronavirüs salgının başlangıcında "kontrollü sürü bağışıklığı" yöntemi uygulayan ve katı önlemlerden kaçınan Hollanda, vaka sayılarındaki artış üzerine Avrupa'daki en sert sokağa çıkma yasağı kararını aldı.

Hafta sonundan itibaren akşam 20:30'dan sabah 04:30'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Köpek gezdirenlerin yasaktan muaf tutulacak olması nedeniyle, çok sayıda kişi "ödünç köpek" ya da gönüllü köpek dolaştırma talebinde bulunuyor.

Hollanda hükümeti, hızla artan mutasyona uğramış İngiliz varyantı vakaları nedeniyle üçüncü bir koronavirüs dalgası yaşanamaması için sokağa çıkma yasağı da dahil bir dizi yeni önlem almayı kararlaştırdı.

İstifa eden koalisyon hükümetinin başbakanı Mark Rutte tarafından açıklanan önlemlere göre, diğer Avrupa ülkelerinde saat 22:00'den itibaren başlayan sokağa çıkma yasağı, Hollanda'da 20:30 olarak belirlendi.

Hükümet, İngiltere'de ortaya çıkan virüs mutasyonunun yayılmasında en önemli etken olarak görülen gençleri evde tutmak için söz konusu saatlerin belirlendiğini kaydediyor.