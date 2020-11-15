Hollanda: Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında havai fişek atmak yasaklandı

Hollanda hükümeti, koronavirüs dalgını nedeniyle yılbaşı gecesi havai fişek atılmasını yasakladı. Yasağı ihlal edenler, 100 eurodan başlayan para cezalarına çarptırılacak ve bu suç adli sicil kaydına işlenecek.

Yasak kararı nedeniyle zarar uğrayacak olan havai fişek satıcılarına ise, 40 milyon euro tazminat ödenecek.

Hükümet bu kararı, salgın nedeniyle zaten yoğun olan sağlık çalışanları ve hastanelere havai fişek yaralamaları nedeniyle ek yük binmemesi amacıyla aldı.

Havai fişek atmak, birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Hollanda'da halkın vazgeçilmez eğlencesi. Her yıl milyonlarca euroluk havai fişeğin atıldığı yılbaşı, aynı zamanda sağlık kuruluşlarının da en yoğun mesai yaptığı gece.

Geçen yılbaşında havai fişek sonucu yaralanan yaklaşık bin 300 kişi sağlık merkezlerine başvurdu. Bunlardan 400'ü acil servislerde, 900'ü de aile hekimi kliniklerinde tedavi edildi.

Hayatını kaybedenler oldu

Havai fişek patlaması sırasında birçok kişi gözünü, parmağını kaybederken; ülkenin doğusundaki Arnhem kentinde de, hayatını kaybedenler oldu.