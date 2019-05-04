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Hollanda 'Kral Günü' Marmaris'te kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 00:18 | Son Güncelleme

MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, Hollanda Kral Günü kutlandı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, Hollanda Kral Günü kutlandı. Kutlamalara katılan Hollanda Kraliyet Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate, "Hollanda ve Türkiye arasındaki sağlam sosyal ve ekonomik ilişkiler 400 yılı aşkındır devam etmektedir" dedi.

Marmaris'teki 5 yıldızlı bir otelde, Hollanda’nın milli bayramı 'Kral Günü' kutlandı. Saat 18.30'da başlayan, Hollanda Marmaris Fahri Konsolosu Murat Azgun'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonun gerçekleştirildiği salon, Türk ve Hollanda bayrakları ile donatıldı. Resepsiyona, Hollanda Kraliyet Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate, Hollanda Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Ateşesi Helen Rekkers, Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu ile iş adamları, turizmciler ve ilçede yerleşik yaşayan Hollandalılar katıldı.

Türkiye ve Hollanda milli marşlarının okunmasıyla başlayan kutlamaların açılış konuşmasını Hollanda Marmaris Fahri Konsolosu Murat Azgun yaptı. İki ülke arasında 4 yüzyıldır süregelen çok önemli bir dayanışma olduğunu belirten Azgun, "Marmaris’te devamlı yaşamakta olan 3 bine yakın Hollandalı bulunmaktadır. Sosyal ve ekonomik ilişkiler durağan döneme girse de son dönemlerde hükümetler arasında yapılan görüşmelerle olumlu ilerlemektedir. 123 yıldır Kraliçe Günü’nü kutluyorduk, geçtiğimiz yıllardan itibaren Kraliyet tacı devir teslim töreninde Kral Willem Alexander’ın tahta geçmesiyle Kral Günü kutluyoruz. Ülkemizin de Hollanda ile ilişkilerinin daha sağlam devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

Hollanda Kraliyet Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate de, geçen aylarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Hollanda'ya gerçekleştirdiği ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da sağlamlaştığını belirterek, "Kral Günü'nde Hollanda’da sokaklarımız renklendirilir ve aynı sizin 23 Nisan kutlamalarınız gibi çocuklarımız eğlenir. Ülkemizde 450 binden fazla Türk kökenli vatandaş yaşıyor. Bunlar iki ülke arasında köprü oluşturuyor. Hollanda Türkiye’de en büyük yatırımcı konumunda. İlişkilerimiz arada bozulma noktasına gelse de, bunlar dostluklarda olağan bir şeydir. Bu dostluk sağlam temelli devam edecektir. İki ülkeyi birleştiren noktalara odaklanarak ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz. Bu güzel günü organize eden dostlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, yüksek sesle üç kere 'Yaşasın Kral' diye bağırıldı ve davetliler birbirleriyle sohbet ederek vakit geçirdi.

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