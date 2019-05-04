Hollanda 'Kral Günü' Marmaris'te kutlandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, Hollanda Kral Günü kutlandı. Kutlamalara katılan Hollanda Kraliyet Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate, "Hollanda ve Türkiye arasındaki sağlam sosyal ve ekonomik ilişkiler 400 yılı aşkındır devam etmektedir" dedi.

Marmaris'teki 5 yıldızlı bir otelde, Hollanda’nın milli bayramı 'Kral Günü' kutlandı. Saat 18.30'da başlayan, Hollanda Marmaris Fahri Konsolosu Murat Azgun'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyonun gerçekleştirildiği salon, Türk ve Hollanda bayrakları ile donatıldı. Resepsiyona, Hollanda Kraliyet Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate, Hollanda Ankara Büyükelçiliği Ticaret ve Ekonomi Ateşesi Helen Rekkers, Türkiye Otelciler Federasyonu(TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu ile iş adamları, turizmciler ve ilçede yerleşik yaşayan Hollandalılar katıldı.

Türkiye ve Hollanda milli marşlarının okunmasıyla başlayan kutlamaların açılış konuşmasını Hollanda Marmaris Fahri Konsolosu Murat Azgun yaptı. İki ülke arasında 4 yüzyıldır süregelen çok önemli bir dayanışma olduğunu belirten Azgun, "Marmaris’te devamlı yaşamakta olan 3 bine yakın Hollandalı bulunmaktadır. Sosyal ve ekonomik ilişkiler durağan döneme girse de son dönemlerde hükümetler arasında yapılan görüşmelerle olumlu ilerlemektedir. 123 yıldır Kraliçe Günü’nü kutluyorduk, geçtiğimiz yıllardan itibaren Kraliyet tacı devir teslim töreninde Kral Willem Alexander’ın tahta geçmesiyle Kral Günü kutluyoruz. Ülkemizin de Hollanda ile ilişkilerinin daha sağlam devam edeceğini düşünüyorum" dedi.