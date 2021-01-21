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Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı hükümetin itirazına rağmen affetti

21.01.2021 16:21 | Son Güncelleme:
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Hollanda'da bir kafede biri çocuk 6 kişiyi vurarak öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Türkiye kökenli Cevdet Yılmaz, hükümetin itirazına rağmen Kral Willem-Alexander tarafından affedildi. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda'da bir kafede, biri çocuk 6 kişiyi vurarak öldürdüğü için ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Türkiye kökenli Cevdet Yılmaz, hükümetin itirazına rağmen Kral Willem-Alexander tarafından affedildi.

Avrupa'da ömür boyu hapis cezasını sonuna kadar uygulayan birkaç ülkeden biri olan Hollanda'da, Cevdet Yılmaz, 1986 yılından bu yana affedilen ilk hükümlü oldu.

Yılmaz, Hollanda'nın Delft kentindeki Koetsiertje adlı kafede 1983 yılında meydana gelen olayda, 12 yaşındaki Carmen Sneeks adlı kız çocuğu da dahil 6 kişiyi öldürmüştü.

Hollanda vatandaşlığına geçen Yılmaz, 5 Nisan 1983 akşamı kafede "Sen gerçek Hollandalı değilsin, Hollanda ve Karayip adalarını oluşturan Nederlend vatandaşısın" diyen bir kişiyle tartıştı.

Kendisine küfür edildiğini söyleyen Yılmaz, eve gidip silahını aldıktan sonra, önce tartıştığı kişiyi vurdu. Ardından kafedeki diğer kişilere ateş eden Yılmaz, 6 kişiyi öldürdü.

O güne kadar bu çapta bir katliamın yaşanmadığı Hollanda'da, olay büyük tepki gördü. Cevdet Yılmaz, 1984 yılında ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

'**Yeterince ceza çektiğini**' savundu

Düzenli olarak Hollanda devleti aleyhine davalar açan Yılmaz, uzun yıllar cezaevinde kaldığı ve yeterince ceza çektiğini savunarak, af talebinde bulundu. Bazı yargıçlar ve ulusal kamu denetçisi (Ombudsman) da Yılmaz'ın bu talebine destek verdi.

Ancak Hollanda Hukuku Koruma Bakanı Sander Dekker, 6 kişiyi öldüren bir kişinin toplum içine salınmasının, kurban yakınlarında derin yaralar açacağını belirterek, Yılmaz'ın ömür boyu demir parmaklıklar ardında kalması gerektiğini söyledi.

Hollandalı bakan, Yılmaz'ı affetmenin haksızlık olduğunu belirterek, af talebini defalarca reddetti.

Ancak 38 yıl cezaevinde bulunduğunu belirten Cevdet Yılmaz'ın "merhamet" talebi, Hollanda Kralı Willem-Alexander tarafından kabul edildi. Hollanda Kralı, Yılmaz'ın affedilmesini öngören kararı imzaladı.

Evlenip çocuk sahibi oldu

Hollanda medyasına göre, hükümetin yanı sıra, kurban yakınları da karara tepki gösteriyor.

Cezaevindeyken evlenen ve çocuk sahibi olan Yılmaz, son yıllarda, suçluların kaldığı ve tedavi edildiği bir klinikte kaldı.

Bir süreden beri, rehabilitasyon programı kapsamında cezaevi dışında kalan Yılmaz, seyahat yasağı ve bildirim zorunluluğu koşuluyla çalışmaya başladı.

Yozgat Boğazlıyan nüfusuna kayıtlı olan Yılmaz'ın, affının ardından temelli olarak Türkiye'ye dönmeyi planladığı belirtildi.

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