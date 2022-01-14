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Hollanda Kralı Willem-Alexander 'kölelik çağrışımı' nedeniyle altın arabayı kullanmayacak

14.01.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Kralı Willem-Alexander, kölelik tartışmaları nedeniyle resmî törenlerde kendisini taşıyan altın arabayı artık kullanmayacağını açıkladı.

Hollanda Kralı Willem-Alexander 'kölelik çağrışımı' nedeniyle altın arabayı kullanmayacak

Hollanda Kralı Willem - Alexander, kölelik tartışmaları nedeniyle resmî törenlerde kendisini taşıyan altın arabayı artık kullanmayacağını açıkladı.

Hollanda Kralı'nın, parlamento açılışına giderken kullandığı "De Gouden Koets" adlı at arabası, üzerinde ülkenin sömürge geçmişini hatırlatan görüntüler nedeniyle eleştiriliyordu.

İnsan hakları savunucularının tepkilerinin ardından 2015 yılında bakıma alınan altın at arabası, o günden bu yana parlamento açılışında (Prinsjesdag) kullanılmıyor.

Kral, koronavirüs önlemleri nedeniyle son iki yıldır parlamento açılışına at arabasıyla gitmedi.

Amsterdam kent yönetimi tarafından 1898'de Kraliçe Wilhelmina'ya armağan edilen altın araba, 1903'ten beri, yeni yasama yılı açılışında (Prinsjesdag) kralı veya kraliçeyi parlamentoya götürmek için kullanılıyordu.

Artık parlamento açılışında kral bu arabaya binmeyecek. Araba, sadece Amsterdam Müzesi'nde sergilenecek.

Hollanda Kralı Willem-Alexander, yayınladığı bir video mesajla, altın araba üzerindeki figürlerin çok sayıda insan için yaralayıcı olduğunu bildirdi.

Hollanda Kralı, ülkeyi sömürge tarihinin mirasıyla yüzleşmeye çağırdığı mesajında şunları söyledi:

"Geçmişi yeniden yazamayız. Onunla uzlaşmaya çalışabiliriz. Bu aynı zamanda sömürge geçmişi için de geçerli. Altın araba ancak Hollanda buna hazır olduğunda tekrar kullanabilir. Ve durum şu anda böyle değil."

Hollanda Kralı altın araba kölelik

Tarihi nesneleri ve sembolleri basitçe yasaklamanın da bir çözüm olmadığını vurgulayan Willem - Alexander, "Bunun yerine daha derine inen ve daha uzun süren ortak bir çabaya ihtiyaç var. Bizi bölmek yerine birleştiren bir çaba gerekiyor. Hollanda'da yaşayan ve ayrımcılığın acısını her gün hisseden insanlar olduğu müddetçe geçmiş, zamanımızın üzerine gölgesini düşürmeye devam edecektir" diye konuştu.

Hollanda'daki ırkçılık karşıtları ve insan hakları savunucuları, Willem - Alexander'in açıklamasını memnuniyetle karşıladı ve kralı sömürgecilik mirasıyla yüzleşmek için daha fazla adım atmaya çağırdı.

Amsterdam'daki The Black Archives'ın kurucularından Mitchell Esajas, kralın, geçmişe bugünün perspektifinden ve değerlerinden bakılmaması gerektiğini söylediğini belirterek "Bence bu bir yanılsama çünkü tarihsel bağlamda da kölelik insanlığa karşı bir suç ve şiddet içeren bir sistem olarak görülebilir" dedi.

Son yıllarda aralarında başkent Amsterdam'ın da olduğu bazı Hollanda belediyeleri kölelik geçmişi nedeniyle özür diledi.

"Resmi bir devlet özrü" çağrılarını reddeden Başbakan Mark Rutte bu nedenle eleştirileyim hedefinde.

Hollanda, 17. Yüzyılda, günümüzde Endonezya, Güney Afrika, Curaçao ve Batı Papua olarak bilinen bölgelerde geniş toprak parçalarını ele geçirdi ve transatlantik köle ticaretinde önemli bir aktörü haline geldi.

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