Hollanda Kralı'nın 'Evde kalın' tavsiyesine rağmen Yunanistan tatiline çıkması siyasi tartışmaya dönüştü

Hollanda Kralı Willem - Alexander ve ailesi, Cuma günü çıktıkları Yunanistan tatilini siyaset ve kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine yarıda keserek, Cumartesi gecesi tarifeli bir uçakla ülkelerine geri döndü. Hükümetin, "Evde kalın" tavsiyesine rağmen kraliyet ailesinin sonbahar tatiline çıkması, Hollanda'da siyasi tartışmaya yol açtı. Hollanda'da Cuma günü başlayan sonbahar tatili nedeniyle, devlete ait bir uçakla Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki evlerine giden Kral Willem - Alexander, Kraliçe Maxima ile kızları, Cumartesi gecesi hava yolu şirketi KLM'nin 1576 sefer sayılı uçağı ile ülkelerine geri döndü. Devlet uçağını sınırsız kullanma hakkına sahip olan Hollanda Kraliyet Ailesi'nin, dönüşte tarifeli uçağı tercih etmesi dikkati çekti. Kraliyet Ailesi, hükümet ya da hava kuvvetlerine ait uçakları, Bayındırlık Bakanlığı Uçuş Koordinatörü'ne bildirmek koşuluyla, sınırsız kullanabiliyor. Uçuşların maliyeti, kraliyet sarayı bütçesinden karşılanıyor. Hollanda hükümeti, sadece kralın resmi ziyaretlerinde uçuş masraflarını karşılıyor.

Koronavirüs önlemlerine rağmen Willem - Alexander ve ailesinin tatile çıkması, Hollanda kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Sosyal medyada yükselen tepkiler üzerine Hollanda Kraliyeti tarafından resmi bir açıklama yapılarak, Willem - Alexander ve ailesinin tatillerini iptal ederek, ülkeye geri dönecekleri açıklanmıştı. Açıklamada, "Tatilimizi iptal edeceğiz. İnsanların medyadaki haberlere tepkilerini görüyoruz ve bunlar bizi yoğun biçimde etkiliyor" denmişti. Hollanda Meclisi, kamuoyunda tepkiyle karşılanan tatil nedeniyle hükümetten açıklama istiyor. Muhalefetteki sol partiler, kraliyet ailesinin tatiline ilişkin gelişmeleri, soru önergeleri ile meclis gündemine taşıdı. Sosyalist Parti, "Devlet başkanının, hükümet politikalarına olan güvenilirliği zayıflatmasının anayasal sonuçları olup olmayacağını" bilmek istiyor. Muhalefetin yanı sıra, hükümet partileri de, halka "evden çıkmayın" derken, devletin en tepesindeki ismin önlemleri hiçe sayarak tatile çıkmasını, "anlaşılmaz" buluyor. Başbakan Rutte: Yanlış bir değerlendirme yaptım Hollanda Başbakanı Mark Rutte, tepkiler üzerine Pazara sabahı meclise bir mektup yazarak, kralın seyahatinden haberdar olduğunu bildirdi.