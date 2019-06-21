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Hollanda Kraliyet Hava Yolu Hürmüz Boğazı üzerinden uçmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 11:53 | Son Güncelleme

Hollanda Kraliyet Hava Yolu Hürmüz Boğazı üzerinden uçmayacak

VENLO (AA) - Hollanda Kraliyet Hava Yolu (KLM), güvenlik gerekçesiyle Hürmüz Boğazı üzerinden uçmama kararı aldı.

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS'ta çıkan haberde, KLM'in güvenlik gerekçesi nedeniyle bir süre Hürmüz Boğazı üzerinden uçmayacağı belirtildi.

Haberde, kararın, ABD'ye ait insansız hava aracının İran tarafından füzeyle düşürülmesinden dolayı alındığı ifade edildi.

- ABD'ye ait İHA'nın düşürülmesi

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), dün sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Hollanda Hollanda Kraliyet Havayolları (KLM) Hürmüz Boğazı İHA İRAN

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