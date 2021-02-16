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Hollanda mahkemesi: Sokağa çıkma yasağı derhal kaldırılmalı

16.02.2021 15:50 | Son Güncelleme:
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Lahey Bölge Mahkemesi, Hollanda hükümetinin koronvirüs salgını nedeniyle uyguladığı sokağa çıkma yasağının meşru olmadığına, ciddi hak ihlâllerine yol açtığına ve derhal kaldırılması gerektiğine hükmetti.

Hollanda’da bir mahkeme, hükümetin koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri kapsamında ülke genelinde akşam 21:00 sabah 4:30 saatleri arasında uyguladığı sokağa çıkma yasağının derhal kaldırılması gerektiğine hükmetti.

Lahey Bölge Mahkemesi, koronavirüs önlemleri karşıtı olan “Virüs Gerçeği” (Virus Truht) adlı grubun açtığı davayı karara bağladığını duyurdu.

Hak ihlalleri

Mahkeme yaptığı açıklamada, Hollanda hükümetinin başvurduğu olağanüstü yetkilerin “hatalı bir şekilde” uygulandığına, bu nedenle de “sokağa çıkma yasağının derhal kaldırılması gerektiğine" dikkat çekti.

Açıklamada, 23 Ocak tarihi itibariyle Hollanda genelinde, belirli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının “serbest dolaşım ve mahremiyet haklarının geniş çaplı ihlali olduğuna” vurgu yapıldı.

"Meşru değil”

Ayrıca hükümetin sokağa çıkma yasağını, yasamanın baypas edilmesine imkan tanıyan, çok acil durumlar için, istisnai olarak öngörülen olağanüstü hal düzenlemelerine dayandırdığını hatırlatan mahkeme, koronavirüs salgını nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağının ise bu kapsamda değerlendirilemeyeceğine dikkat çekti.

Mahkeme, sokağa çıkma yasağının uygulanmadan önce uzun bir süre tartışıldığına, bunun da aslında hükümetin parlamentodaki onay sürecini tamamlamak için gerekli zamana sahip olduğunu gözler önüne serdiğini kaydetti.

Lahey Mahkemesi, bu nedenle mevcut yasağın “meşru olmadığı" hükmüne vurgu yaptı.

Mahkeme kararının açıklanmasından sonra dikkatler, Hollanda hükümetine çevrildi. Adalet Bakanlığı Sözcüsü, mahkeme kararının inceleneceğini söylemekle yetindi. Mahkeme sözcüsü ise hükümetin mahkeme kararını temyize götürebileceğini ancak bu süre zarfında mahkeme kararının uygulanması gerektiğini kaydetti.

Hollanda’da, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ülkede tepkiye, hatta geniş çaplı sokak gösterilerine yol açmıştı. Hollanda Hükümeti ise koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla bu kısıtlamalara başvurulması gerektiğini savunmuş, son olarak da kısmi sokağa çıkma yasağını 2 Mart tarihine kadar uzatma kararı almıştı.

AFP, Reuters/DA, BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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