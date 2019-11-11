Hollanda mahkemesinden IŞİD kararı

Hollanda'nın Lahey kentinde bir mahkeme, Suriye'de terör örgütü IŞİD'e katılan Hollanda vatandaşı kadınların çocuklarının Hollanda'ya iadesinin kabul edilmesine hükmetti.

Kararda, IŞİD'li teröristlerin Hollanda'ya kabul edilmesine yönelik bir ifade yer almadı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'deki IŞİD2Li teröristler hakkında açıklamalarda bulunan Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi bölgeden dolayı hem Suriyeli sığınmacı akını hem de terör örgütü IŞİD konusunda çok fazla sıkıntı çektiğini söylemişti.

