HABER

Hollanda mahkemesinden IŞİD kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2019 16:13 | Son Güncelleme

Hollanda'da mahkeme, Hollanda'nın terör örgütü IŞİD'e mensup kadınların çocuklarının ülkeye dönüşünü kabul etmesi gerektiğine hükmetti.

Hollanda mahkemesinden IŞİD kararı

Hollanda'nın Lahey kentinde bir mahkeme, Suriye'de terör örgütü IŞİD'e katılan Hollanda vatandaşı kadınların çocuklarının Hollanda'ya iadesinin kabul edilmesine hükmetti.

Kararda, IŞİD'li teröristlerin Hollanda'ya kabul edilmesine yönelik bir ifade yer almadı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye'deki IŞİD2Li teröristler hakkında açıklamalarda bulunan Hollanda Başbakanı Rutte, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi bölgeden dolayı hem Suriyeli sığınmacı akını hem de terör örgütü IŞİD konusunda çok fazla sıkıntı çektiğini söylemişti.

10 Kasım töreninde skandal! Soruşturma başlatıldı10 Kasım töreninde skandal! Soruşturma başlatıldı
Hong Kong polisi canlı yayında gösterici vurduHong Kong polisi canlı yayında gösterici vurdu
Hong Kong polisi canlı yayında gösterici vurduHong Kong polisi canlı yayında gösterici vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IŞİD Hollanda mahkeme

En Çok Okunan Haberler

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Rusya'dan YPG açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa’da korkutan deprem: 3 yaralı

Fransa’da korkutan deprem: 3 yaralı

Dışişleri'nden Bolivya açıklaması

Dışişleri'nden Bolivya açıklaması

Protestolar durmuyor! Üzerine benzin döküp yaktılar

Protestolar durmuyor! Üzerine benzin döküp yaktılar

Ay’a yolculuk için geri sayım

Ay’a yolculuk için geri sayım

Romanya'da cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti

Romanya'da cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti

İran'dan petrol açıklaması: Bulduk!

İran'dan petrol açıklaması: Bulduk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.