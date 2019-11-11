Hollanda Mahkemesinden IŞİD’lilerin Çocuklarına İlişkin Karar

Hollanda’nın Lahey kentinde görülen bir davada mahkeme, devletin Suriye’de IŞİD’e katılan kadınların küçük çocuklarının ülkelerine getirilmelerinin sağlaması gerektiği hükmünü verdi. Mahkeme çocukların annelerinin Hollanda’ya geri kabul edilmeleri zorunluluğunun olmadığına hükmetti.

Hollanda’dan Suriye’ye giderek IŞİD’e katılan 23 kadının avukatları, davaya bakan hakimden Hollanda devletinin Suriye’deki kamplarda kalan bu kadınları ve onların 56 çocuğunun geri kabul edilmesi talebini iletmişti.

Avukatlar, kadınlar ve çocukların Suriye’nin kuzeyinde bulunan El Hol Kampı’nda çok kötü koşullarda yaşadıklarını söylemişti.

Davaya bakan hakim Hans Vetter, kadınların Hollanda tarafından geri kabul edilmesi zorunluluğu olmadığına ancak devletin çocukların geri getirilmesi için mümkün olan her çabayı göstermesi gerektiğine hükmetti. Hollanda vatandaşı olan çocukların hepsi 12 yaşın altında, çoğu da 6 yaşından küçük.

Mahkeme belgelerinde “Çocuklar, ne kadar ciddi olursa olsun, anne-babalarının eylemlerinden sorumlu tutulamaz. Çocuklar anne-babalarının eylemlerinin mağdurudur” ifadeleri yer aldı.