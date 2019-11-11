Hollanda Mahkemesinden IŞİD’lilerin Çocuklarına İlişkin Karar

Hollanda’nın Lahey kentinde görülen bir davada mahkeme, devletin Suriye’de IŞİD’e katılan kadınların küçük çocuklarının ülkelerine getirilmelerinin sağlaması gerektiği hükmünü verdi. Mahkeme çocukların annelerinin Hollanda’ya geri kabul edilmeleri zorunluluğunun olmadığına hükmetti.
Hollanda’dan Suriye’ye giderek IŞİD’e katılan 23 kadının avukatları, davaya bakan hakimden Hollanda devletinin Suriye’deki kamplarda kalan bu kadınları ve onların 56 çocuğunun geri kabul edilmesi talebini iletmişti.
Avukatlar, kadınlar ve çocukların Suriye’nin kuzeyinde bulunan El Hol Kampı’nda çok kötü koşullarda yaşadıklarını söylemişti.
Davaya bakan hakim Hans Vetter, kadınların Hollanda tarafından geri kabul edilmesi zorunluluğu olmadığına ancak devletin çocukların geri getirilmesi için mümkün olan her çabayı göstermesi gerektiğine hükmetti. Hollanda vatandaşı olan çocukların hepsi 12 yaşın altında, çoğu da 6 yaşından küçük.
Mahkeme belgelerinde “Çocuklar, ne kadar ciddi olursa olsun, anne-babalarının eylemlerinden sorumlu tutulamaz. Çocuklar anne-babalarının eylemlerinin mağdurudur” ifadeleri yer aldı.
Mahkeme kararında IŞİD’e katılan kadınların örgüt tarafından işlenen suçların bilincinde oldukları ve bu nedenle yargılanmaları gerektiği belirtildi.
Kızılhaç’ın verdiği rakamlara göre, Suriye’nin kuzeyindeki El Hol kampında yaklaşık 68 bin IŞİD savaşçısı ve aileleri tutuluyor.
IŞİD mensupları ve aileleri şu anda Suriye Demokratik Güçleri denetiminde bulunuyor.
Hollanda İstihbarat Dairesi’ne göre, 1 Ekim itibarıyla, Hollanda’dan Suriye’ye giden 55 IŞİD militanı bulunuyor. Suriye’nin kuzeyinde, aileleri Hollanda vatandaşı olan ya da Hollanda’da önemli bir süre yaşamış olan çocukların sayısı da en az 90.
Türkiye geçtiğimiz hafta IŞİD savaşçılarının vatandaşlıkları iptal edilmiş olsa da olmasa da geldikleri ülkelere iade süreçlerinin başlatılacağını açıklamıştı.
Hollanda 2017 yılında devletin IŞİD’e katılanların vatandaşlıklarının iptal edilmesini mümkün kılan yasayı yürürlüğe koymuştu. Hollanda basınına göre, şimdiye kadar 11 IŞİD savaşçısının vatandaşlıkları ipta edildi, 100 savaşçının da vatandaşlıklarının iptal edilmesi değerlendiriliyor.
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