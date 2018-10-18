HABER

Hollanda Maliye Bakanı "Çöldeki Davos"a katılmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 14:57 | Son Güncelleme

Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra, 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmama kararı aldı

LAHEY (AA) - Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra'nın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağı bildirildi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, yaptığı yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Hoekstra'nın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek yatırım konferansına katılmayacağını duyurdu.

Suudi hükümetinin, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin henüz tatmin edici bir açıklama yapmadığını belirten Blok, bu nedenle Bakan Hoekstra'nın söz konusu konferansa katılmasının iptal edildiğini belirtti.

Blok, gazeteci Kaşıkçı'nın durumu ile ilgili bu zamana kadar elde edilen bilgilerin göz önünde bulundurulduğunda, gelecek aylarda planlanmış ticari ilişkiler ziyaretlerinin de şu anda siyasi seviyede makul olmadığı düşüncesinde olduklarını ifade etti.

Washington Post'un Suudi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin belirsizliğini koruması nedeniyle, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman, Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer, Riyad'daki konferansa katılmaktan vazgeçtiklerini duyurmuştu.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da önceki gün yaptığı açıklamada konferansa katılmayacağını bildirmişti.

Geçen hafta da Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee konferansa katılmayacaklarını açıklamıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030 Vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı FII konferansının, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasına bağlı olarak alınan çekilme kararlarına rağmen yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu ve bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirlenmişti.

PARTNERSıfır makyaj Demet!Sıfır makyaj Demet!
Sulama havuzuna düşen köpekler kurtarıldıSulama havuzuna düşen köpekler kurtarıldı
Mevlüt Uysal İstanbul Belediye Başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladıMevlüt Uysal İstanbul Belediye Başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çöldeki Davos gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasına ilişkin Hollanda Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra

En Çok Okunan Haberler

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

İlginizi Çekebilir

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Günlük burç yorumları: 17 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 17 Ekim Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da Lamborghini yolda kaldı! Gören telefona sarıldı

İstanbul'da Lamborghini yolda kaldı! Gören telefona sarıldı

Erdoğan'ın da forma giyeceği 'Şöhretler Karması' maçının hakemi belli oldu!

Erdoğan'ın da forma giyeceği 'Şöhretler Karması' maçının hakemi belli oldu!

Mevlüt Uysal İstanbul Belediye Başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Mevlüt Uysal İstanbul Belediye Başkan adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanlığı koruma timindeydi, gözaltına alındı

Cumhurbaşkanlığı koruma timindeydi, gözaltına alındı

Polis kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın izini Belgrad Ormanı'nda arıyor

Polis kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın izini Belgrad Ormanı'nda arıyor

Yolda buldu iş yerine götürdü! Büyük panik

Yolda buldu iş yerine götürdü! Büyük panik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.