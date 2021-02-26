Hollanda Meclisi hükümetin 1915 olaylarını 'Ermeni Soykırımı' olarak kabul etmesini istedi

Hollanda Temsilciler Meclisi, "hükümetin 1915'te Anadolu'da meydana gelen olayları 'Ermeni Soykırımı' olarak tanımasını isteyen" öneriyi kabul etti. Hollanda hükümeti, 1915 olaylarından "Ermeni soykırımı meselesi" diye söz ediyor. Hükümete göre, "soykırım" demenin Türkiye ile Ermenistan arasındaki sorunlara hiçbir katkı sağlamayacak.

Hollanda hükümeti yasal tanım tartışması yerine Türkiye ve Ermenistan'ın karşılıklı diyaloğa girmesini sağlamanın daha yararlı olduğunu düşünüyor.

Hükümet daha önce de, bu konuya yasal bir nitelik vermenin Hollanda kabinesinin görevi olmadığını vurgulayarak, "Soykırım olsun ya da olmasın, bir yargıç uluslararası ceza hukukuna göre karar vermelidir" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Hollanda Temsilciler Meclisi ise istifa eden hükümetin küçük ortağı Hıristiyan Birliği Partisi'nin (CU) önerisiyle, 1915 olaylarını, "Ermeni Soykırımı" olarak tanıdı.

Hükümetin bu kararı resmi olarak tanımamasının "saçma bir durum" olduğunu savunan CU, 17 Mart'ta yapılacak genel seçimler öncesi, konuyu yeniden meclis gündemine taşıyarak, hükümetin, "Ermeni Soykırımı meselesi" yerine, "Ermeni Soykırımı" ifadesini kullanmasını önerdi.