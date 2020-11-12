HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hollanda Meclisi seks işçilerine koronavirüs desteği istiyor

Hollanda Meclisi seks işçilerine koronavirüs desteği istiyor

12.11.2020 07:00 | Son Güncelleme

Hollanda Temsilciler Meclisi, koronavirüs önlemleri kapsamında seks işçiliğinin yeniden yasaklanması nedeniyle zor durumda kalan sektör çalışanlarına yönelik bir ekonomik destek paketi hazırlanmasını istiyor.

Hollanda Meclisi seks işçilerine koronavirüs desteği istiyor

Hollanda Temsilciler Meclisi, koronavirüs önlemleri kapsamında seks işçiliğinin yeniden yasaklanması nedeniyle zor durumda kalan sektör çalışanlarına yönelik bir ekonomik destek paketi hazırlanmasını istiyor.

Hükümet ortağı Hristiyan Birliği Partisi (CU) tarafından hazırlanan, seks işçilerine yönelik destek paketi önerisi, meclisin büyük çoğunluğu tarafından benimsendi.

Önerge sahiplerinden Stieneke van der Graaf, ilkbahar döneminde koronavirüs önlemleri nedeniyle çalışmaları yasaklanan seks işçilerinin zor bir süreç yaşadığını belirterek, salgının ikinci dalgasında bu sektör çalışanlarının devlet tarafından desteklenmesini istedi.

Hollanda hükümeti tarafından geçen hafta yürürlüğe konan önlemler kapsamında genelev, seks kulübü ve masaj salonlarının kapatılması kararlaştırılmıştı.

Van der Graaf'a göre Hollanda yeniden ulusal çapta karantina altına alınırken, seks işçilerinin gideceği bir yer kalmadı.

Bu insanların fuhuş sektöründe kendi hallerinde bırakılmasının sessiz bir felakete yol açacağını savunan Hollandalı parlamenter, hükümetin savunmasız seks işçilerine ivedilikle yardım etmesini istedi.

Önergede seks işçilerinin, salgın döneminde çalışmaya zorlanmasını önlemek amacıyla hükümet ve belediyelerin ortaklaşa bir plan hazırlaması da yer alıyor.

Seks işçilerinin ivedilikle desteklenmesini öngören önerge, meclisin çoğunluğu tarafından kabul edildi.

Hollanda'da koronavirüs salgınının birinci dalgası sırasında, 15 Mart'ta ilan edilen ulusal karantina kapsamında seks işçilerine çalışma yasağı getirilmişti.

Bu süreçte hükümet serbest meslek çalışanlarını kapsayan yardım paketine genelev, seks kulübü ve masaj salonlarında çalışan seks işçilerini de dahil etti.

Yardım paketi kapsamında serbest çalışan seks işçilerine aylık net 1.500 euro ödendi.

Bazı seks işçileri gizlice çalıştı

Ancak kaçak çalışan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan seks işçilerinin, geçimini sağlayabilmek için karantina döneminde de gizlice çalıştığı belirtildi.

Bu nedenle meclis, bütün seks işçilerini kapsayan bir yardım paketi önerisinde bulundu.

Başta Groningen olmak üzere birçok kent belediyesi de salgın döneminde seks işçilerine yönelik yardım programları hazırladı.

Groningen Belediyesi, sosyal güvenceden yoksun olan seks işçilerinin çiçek seraları ve diğer seralarda istihdam edilmesini içeren bir projeyi hayata geçirdi.

Meclis, salgının ilk aşamasında yaşanan sorunların tekrarlanmaması için seks işçilerinin bir an önce desteklenmesini istiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı Şoke eden iddia! Atatürk'e bilerek yanlış tedavi uygulandı
Ortalığı kan gölüne çevirdi! Eski koca dehşet saçtıOrtalığı kan gölüne çevirdi! Eski koca dehşet saçtı
AÖF / AUZEF / ATA sınavları online mı?AÖF / AUZEF / ATA sınavları online mı?
En Çok Okunan Haberler
TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti
TikTok'ta rezalet! Enkaz altındaki Ayda bebekle dalga geçti
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
Yeni koronavirüs genelgesi! Tüm illerde kısıtlama kararı
İstanbul'da gol yağmuru!
İstanbul'da gol yağmuru!
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Ermenistan karıştı! Muhalefet liderleri Paşinyan'ı arıyor
Türkiye'den çok sert Doğu Akdeniz cevabı
Türkiye'den çok sert Doğu Akdeniz cevabı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
17 gündür kayıp olarak aranıyorlardı! Cansız bedenleri kuyuda bulundu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
En acı an! İmam gözyaşlarına boğuldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Kocasını, sevgilisine öldürttü! Son sözü bakın ne oldu
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Dinlenme tesisinde tartıştığı kişiyi öldüren kadın tutuklandı
Diğer Haberler
Korkunç kaza! Makas atan otomobil ağaca çarparak ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Korkunç kaza! Otomobil ortadan ikiye ayrıldı: 1 ölü 1 yaralı
Kanala uçtukları aracın üzerinde yardım beklediler
Böyle oturup yardım beklediler
İzmir'deki mobilya atölyesinde korkutan yangın
İzmir'deki mobilya atölyesinde korkutan yangın
Çekici üzerinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
Çekici üzerinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
İzmir’de eski koca dehşeti! Eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu yaralayıp intihar etti
Ortalığı kan gölüne çevirdi! Eski koca dehşet saçtı
Türkiye'den Yunanistan'a çok sert Oruç Reis ve Doğu Akdeniz cevabı
Türkiye'den çok sert Doğu Akdeniz cevabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.