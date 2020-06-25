Hollanda Meclisi: Türkiye, Diyanet aracılığıyla ülkemizdeki Türkler üzerinde siyasi etki kurmaya çalışıyor

Hollanda Temsilciler Meclisi Özgür Olmayan Ülkelerden Gelen İstenmeyen Etkileri Soruşturma Komisyonu, Hollanda'daki camiler ile bunlara bağlı okul ve kurslara yurtdışından yapılan mali destek ve siyasal bağlantılarla ilgili soruşturmasını tamamladı. Komisyon'a göre Türkiye, "Diyanet aracılığıyla ülkedeki Müslüman cemaati ve Türk toplumu üzerinde siyasi etki kurmaya çalışıyor".

Komisyon, "özgür olmayan ülkeler" tanımını, ABD merkezli Freedom House'un "din ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan ülkeler" raporuna dayandırdı.

Komisyonun 240 sayfalık raporunda, "özgür olmayan ülkelerdeki" finansörlerin Hollanda'daki cami ve okulları etkiledikleri belirtildi. Rapora göre bu etkileşim, Hollanda'nın temel değerlerini reddeden köktendinci mesajlar aracılığıyla gerçekleşiyor.

Komisyon, Hollanda'daki hiçbir kamu kurumunun, yurtdışından gelen para akışı konusunda genel bir politikası olmadığını belirterek: paranın maynağı, mali hesap verilebilirlik ve şeffaflık konularında ciddi sıkıntılar bulunduğunu kaydetti.