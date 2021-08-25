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Hollanda medyası: Voleybolcularımız rengarenk Ebrar Karakurt'un Türkiyesi karşısında şans bulamadı

25.08.2021 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÇEV Avrupa Şampiyonası elemlerinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı karşısında ilk yenilgisini alan Hollanda'da, Ebrar Karakurt'un gösterdiği başarılı performans konuşuluyor.

Hollanda medyası: Voleybolcularımız rengarenk Ebrar Karakurt'un Türkiyesi karşısında şans bulamadı

ÇEV Avrupa Şampiyonası elemlerinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı karşısında ilk yenilgisini alan Hollanda'da, Ebrar Karakurt'un gösterdiği başarılı performans konuşuluyor.

Hollanda medyasına göre, D Grubu'ndaki 5. maçını da kazanarak namağlup grup lideri olan Türkiye'nin başarısında Ebrar Karakurt ve takım kaptanı Eda Erdem Dündar'ın payı büyük.

Kamu yayıncısı NOS, "Avrupa Şampiyonası'nda voleybolcularımız rengarenk Karakurt'un Türkiye'si karşısında şans bulamadı" başlığıyla verdiği haberinde, Ebrar'dan övgüyle söz etti.

"Pembeye boyanmış kısa saçları, boynunda müthiş bir kurt dövmesi ve Avrupa voleybolunda nadiren görülen en iyi gülleleri ateşleyen bir sağ kolu var" cümleleriyle başlayan haberde, Giovanni Guidetti'nin yıldızı Ebrar Karakurt'un neredeyse tek başına Hollanda'yı dize getirdiği belirtildi.

Hollanda Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk yenilgisini Türkiye karşısında aldığına işaret eden NOS, 2015 ve 2016 yıllarında Hollanda'yı çalıştıran Guidetti'nin, 1.95 boyundaki Ebrar Kurakurt'u vurgulu bir şekilde oyuna dahil ederek 'Filenin Sultanları'nı ateşlediğini yazdı.

Kamu yayıncısına göre, üçüncü sette Hollanda kısa bir süre toparlansa da Kurakurt'un saldırgan oyunu sonucu tekrar geriye düştü.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden De Telegraaf, "Avrupa Şampiyonası'nda voleybolcuların ilk yenilgisi" başlığıyla duyurduğu haberinde, "Hollandalı kadınların, dünya sıralamasında 4. durumdaki güçlü Türkiye karşısında tutunamadığını" belirtti.

Gazete, 16 sayıyla kaptan Eda Erdem Dündar ve 15 sayıyla Ebrar Karakurt'un öne çıktığını yazdı.

AD gazetesi de, Hollanda Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, "Eski dost Gaudetti karşısında ilk yenilgisini aldığına" işaret etti. AD'ye göre, Hollanda, güçlü Türkiye ile boy ölçüşemedi.

Önde gelen haber portalı nu.nl de, Hollandalı voleybolcuların Salı günü Avrupa Şampiyonası'nda ilk yenilgilerini aldığını belirterek Türkiye'nin Avital Selinger'in takımı için fazla güçlü olduğu yorumuna yer verdi.

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