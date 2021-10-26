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Hollanda Meteoroloji Enstitüsü: Sera gazı salımı azaltılmazsa deniz seviyesi ülke kıyılarında 2 metreye kadar yükselebilir

26.10.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), küresel ısınmaya neden olan sera gazı salımının azaltılamaması durumunda deniz seviyesinin yüzyılın sonunda 1,2 metre yükseleceğini açıkladı. KNMI'ya göre Antarktika'daki buzulların erimesi hızlanırsa, Hollanda kıyılarında deniz seviyesindeki yükselme de 2 metreye kadar çıkacak.

Hollanda Meteoroloji Enstitüsü: Sera gazı salımı azaltılmazsa deniz seviyesi ülke kıyılarında 2 metreye kadar yükselebilir

Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), küresel ısınmaya neden olan sera gazı salımının azaltılamaması durumunda deniz seviyesinin yüzyılın sonunda 1,2 metre yükseleceğini açıkladı. KNMI'ya göre Antarktika'daki buzulların erimesi hızlanırsa, Hollanda kıyılarında deniz seviyesindeki yükselme de 2 metreye kadar çıkacak.

KNMI, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) bulguları ile birleştirdiği kendi araştırmasını, "İklim Sinyali 2021" başlıklı raporda açıkladı.

Pazar günü İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi (COP26) öncesi açıklanan rapora göre, iklim değişikliği beklenenden daha hızlı gerçekleşiyor.

Eğer sera gazı salımı önlenemezse, 2090 yılından itibaren Hollanda kıyılarındaki deniz seviyesi, bu yüzyılın başına kıyasla 1,2 metre daha yükselecek.

Güney Kutbu'ndaki buzulların erimesinin hızlanması durumunda ise denizlerdeki su yüksekliği 2100 yılı civarında 2 metreye ulaşacak.

'İklim değişikliği beklenenden hızlı gerçekleşiyor'

KNMI, 2014 yılında yaptığı çalışmada, denizlerdeki su seviyesi sınırının en fazla 1 metre olacağını hesaplamıştı. Enstitü uzmanlarından Rob van Dorland, raporun hızla gelişen iklim değişikliğinin aciliyetini vurguladığını belirterek, "Bu, birkaç yıl önce düşündüğümüzden daha yüksek" diyor.

KNMI araştırmacısı Sybren Drijfhout'a göre, Paris İklim Anlaşması'nın uygulanmaması ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda deniz seviyesindeki yükselme daha da artacak.

Hollandalı uzmana göre, hiçbir şey yapılmazsa deniz seviyesi 2300 yılında 17 metreye yükselebilir. Bu da, deniz seviyesinin altında bulunan Hollanda Krallığı'nın sonu anlamına gelecek.

KNMI raporunda, iklim değişikliği ile yaz sağanaklarının daha da şiddetleneceği ve şiddetli gök gürültülü fırtınaların daha sık meydana geleceği vurgulandı.

Küresel ısınmanın yarattığı bir başka önemli sorun da, ilkbahar ve yaz aylarında görülen kuraklık. Rapora göre, artan sıcaklar nedeniyle kuraklık sorunları daha sık yaşanabilir. Kuraklık dönemleri de, önceki yıllara göre daha uzun sürebilir.

Buna neden olarak da, 9-10 kilometre yükseklikteki kuvvetli rüzgarların oluşturduğu jet akımının, iklim değişikliği nedeniyle zayıflaması gösteriliyor.

Kutuplar ve tropik iklimler arasındaki sıcaklık farkları azaldıkça, jet akımının gücü düşüyor. Bu da aynı tip havanın daha uzun süre kalıcı olmasını sağlıyor.

Küresel ısınmanın kentleri daha sıcak hale getirdiğini vurgulayan KNMI'ye göre, şehirlerde kuraklık ve aşırı yağış sorunları daha da artacak.

Raporda, Hollanda'ya bağlı adaların da yer aldığı Karayipler'de de, iklim değişikliğine bağlı olarak şiddetli kasırga ve aşırı yağışlar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.

KNMI'ye göre, meydana gelecek kasırgalar sadece Karayipler ile sınırılı kalmayacak, bunların kalıntıları Kuzey Denizi'ne kadar ulaşabilecek.

IPCC'nin, "küresel ısınmanın insan kaynaklı olduğu" yönündeki saptamasının altı çizilen rapora göre, sanayi öncesi dönemlere oranla 1,5 derecelik ısınma sınırına çok fazla yaklaşıldı.

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