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Hollanda Milli Günü Ankara'da kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 20:53 | Son Güncelleme

Hollanda Milli Günü Ankara'da kutlandı

Hollanda'nın milli günü olan "Kral Günü", Ankara'da verilen resepsiyonla kutlandı.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve eşi Kees Van Lent sahipliğinde büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, büyükelçiler, Ankara'da görev yapan yabancı misyon temsilcileri ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Resepsiyon, Hollanda Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Kwaasteniet, yaptığı konuşmada, Hollanda'nın 26 Temmuz 1581'de bağımsızlığını ilan ettiğini hatırlattı.

Milli gün resepsiyonunun 26 Temmuz yerine nisan aylarında düzenlendiğini belirten Kwaasteniet, bunun sebebini geçen yüzyıldan bu yana milli günlerin Hollanda Kralı Willem-Alexander'in doğum gününde kutlanması olarak açıkladı.

Hollanda'da Kral Günü'nün her zaman coşkuyla kutlandığını söyleyen Kwaasteniet, o gün Hollanda sokaklarında turuncuları giyerek eğlenen birçok kişinin görülebileceğini kaydetti.

Büyükelçi Kwaasteniet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Kral Günü'nün birbirine çok benzediğini belirterek, "Türkiye ile Hollanda olarak birçok ortak noktamız var. Türk-Hollanda dostluğu 1612'de başladı ve 400 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Ülkemizde Türk kökenli 450 bin vatandaş yaşıyor ve onlar gerçek anlamda iki ülke arasında köprü görevi görüyor." dedi.

Hollanda'nın Türkiye'de en büyük yatırımcı konumunda olduğunu vurgulayan Kwaasteniet, iki ülkenin NATO müttefiki olduğu ve Afganistan'da birlikte mücadele ettiğini söyledi.

Kwaasteniet, Türkiye ve Hollanda'nın yaşa dışı göçü önleme ve terörle mücadele konularında da ortaklığı olduğunu ifade ederek, "İlişkilerimiz zor zamanlardan geçse de bunlar her dostluk ilişkisinde meydana gelen şeylerdir. Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin düzeldiğine çok sevindim. Artık geleceğe doğru bakıp, bizi birleştiren konulara odaklanabiliriz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun iki hafta önceki Hollanda ziyareti de bunun bir ispatıdır." dedi.

Resepsiyon, klasik müzik ve ikramlar eşliğinde devam etti.

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